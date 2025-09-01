Учёные вдребезги разбили опасения о ГМО

Хотя безопасность генно-модифицированных организмов давно подтверждена, споры вокруг них не утихают: одни считают их спасением для сельского хозяйства, другие — угрозой для здоровья. Разобрались, что по этому поводу говорят учёные и есть ли реальные причины для тревоги.

© seventyfour/Freepik

ГМО расшифровывается как «генетически модифицированный организм», — это любой организм, ДНК которого была изменена с помощью технологии генной инженерии.

У всех живых организмов есть геном — набор генов, записанных в молекулах ДНК. Гены можно представить как инструкции для создания белков, а уже белки определяют, какими будут свойства растения: цвет лепестков, вкус плодов или устойчивость к внешним условиям.

Фактически любая селекция — это тоже вмешательство в геном. Когда человек веками выводил новые сорта пшеницы, яблок или собак, он отбирал организмы с нужными свойствами и скрещивал их. Генетический набор при этом менялся, просто очень медленно и непредсказуемо.

Когда учёные создают генетически модифицированное растение, они добавляют в его геном новый ген или участок ДНК. Благодаря этому у растения появляются полезные качества — например, оно может лучше переносить засуху или реже болеть. Эти изменения закрепляются и новые семена тоже несут в себе изменённый ген.

В традиционной селекции для этого скрещивают растения и ждут несколько поколений, пока проявятся нужные признаки. Генная инженерия позволяет сделать то же самое гораздо быстрее и точнее — учёные сразу встраивают в ДНК ген, отвечающий за нужное качество.

Главный принцип здесь в том, что у всех живых существ ДНК устроена одинаково. Поэтому гены могут работать даже в организмах разных видов. Например, участок ДНК из бактерии может прижиться в растении и дать ему новые полезные свойства. Именно это и отличает ГМО от селекции, которая возможна только между близкородственными растениями.

Как создают ГМО

Первый шаг — перенести новую ДНК в клетку растения. Это можно сделать разными способами. Один из них звучит почти фантастически: учёные берут крошечные металлические частицы, «покрывают» их нужным фрагментом ДНК и буквально «выстреливают» в клетки растения.

Другой, более распространённый метод — использование бактерий. Есть особая почвенная бактерия Agrobacterium tumefaciens, которая в природе умеет встраивать свои гены в растения. Учёные научились использовать её как «перевозчика»: в бактерию помещают нужный ген, а она уже доставляет его в клетку растения. После того как клетка получает новую ДНК, её выращивают в лабораторных условиях — и из одной клетки со временем формируется полноценное растение с изменёнными свойствами.

Любопытно, что в природе такие процессы иногда происходят сами по себе. Например, в сладком картофеле учёные нашли фрагменты ДНК, которые попали туда от тех же бактерий тысячи лет назад — задолго до появления биотехнологий.

Основные опасения

Главная причина недоверия в том, что в продукты могут попадать гены, которых там никогда не было. При создании ГМО используются особые «генетические кассеты» — участки ДНК с чужеродными генами, а также бактериальные или вирусные элементы, которые помогают встроить новый ген в клетку. Иногда применяют и маркеры устойчивости к антибиотикам, чтобы отличить успешно изменённые клетки от обычных. Все эти конструкции новы для человеческого рациона и считается, что они ещё не прошли проверку временем.

Из-за технологий переноса генов, наличия потенциальных аллергенных генов и возможного появления новых белков некоторые учёные выделяют следующие риски для здоровья:

Токсичность — случайное внедрение генов может привести к появлению новых токсичных веществ или усилению накопления вредных соединений.

— случайное внедрение генов может привести к появлению новых токсичных веществ или усилению накопления вредных соединений. Аллергенность — перенос известных аллергенов или появление новых белков может вызывать реакции у чувствительных людей.

— перенос известных аллергенов или появление новых белков может вызывать реакции у чувствительных людей. Канцерогенность — некоторые новые вещества в теории могут обладать канцерогенными свойствами, а долгосрочных исследований нет.

— некоторые новые вещества могут обладать канцерогенными свойствами, а долгосрочных исследований нет. Влияние на микрофлору и иммунитет — новые белки и гены могут изменять работу кишечной микрофлоры и иммунной системы, последствия пока полностью не изучены.

Что говорят учёные

Вся еда, растительная или животная, содержит гены. В приготовленных или обработанных продуктах большая часть ДНК разрушается или деградирует, а гены фрагментируются. Независимо от того, свежая пища или приготовленная, в процессе пищеварения, она расщепляется на составляющие, из которых человек производит собственные белки. В каждой клетке растения содержится около 30 000 генов. Генная модицикация обычно предполагают добавление дополнительных 1–10 генов. По оценкам, каждый из нас ежедневно потребляет миллиарды генов, в основном из свежих продуктов. Научные данные не подтверждают опасности переноса генов из пищи в организм или микрофлору.

ВОЗ о безопасности ГМО заявляет, что каждое генетически модифицированное растение уникально: встраиваются разные гены и применяются разные методы. Поэтому безопасность каждого продукта нужно оценивать отдельно — нельзя делать общие выводы обо всех ГМО. Сегодня генно-модифицированные продукты, которые продаются на международном рынке, прошли оценку безопасности и вряд ли представляют угрозу для здоровья человека. В странах, где они разрешены, не обнаружено вредного влияния на здоровье населения.

В одном из последних обзоров, посвящённых безопасности ГМО, отмечается, что с 1995 года, когда было одобрено коммерческое производство, ни один новый продукт не был признан опасным или вредным для человека.

Согласно официальной информации Управления по санитарному надзору за продуктами и лекарствами США (FDA), ГМО считаются безопасными для здоровья человека и животных. А ДНК из ГМО-кормов не переносится в мясо, яйца или молоко животных.

В России ГМО регулируются достаточно строго: их создание, использование и выпуск в окружающую среду требуют разрешения государства. Продукты с содержанием ГМО более 0,9% должны быть промаркированы. К тому же список зарегистрированных в России ГМ-линий растений короткий: их всего 26. Это 9 линий сои, 13 – кукурузы, 2 – картофеля, по одному риса и сахарной свёклы.

Как ГМО влияют на здоровье

Главное

ГМО (генетически модифицированный организм) — это организм, чей геном изменён с помощью генной инженерии для получения новых свойств. В отличие от традиционной селекции, где изменения происходят медленно и только между близкородственными видами, ГМО позволяют быстро внедрять гены даже из других видов, например, бактерий, в растения. Основные опасения связаны с возможной токсичностью, аллергенностью, канцерогенностью новых белков и влиянием на микрофлору. Научные данные показывают, что ДНК из еды разрушается в организме, а перенос генов в человека или животных не подтверждён. Международные организации (ВОЗ, FDA) и большинство исследований считают ГМО, прошедшие оценку, безопасными. В России ГМО строго регулируются и зарегистрированных растений немного.

