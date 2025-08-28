Диетологи назвали самые вредные добавки в составе колбасы и фастфуда
Исследователи из Университет имени Юстуса Либиха провели крупное наблюдательное исследование и выяснили, какие маркеры ультрапереработки связаны с риском смерти. Они сопоставили рацион людей с составом реальных товаров и выделили добавки с неблагоприятными последствиями.
Что такое ультрапереработанные продукты
Так называют продукты, которые прошли глубокую обработку в промышленных условиях. К ним относят фастфуд, колбасы, консервы, конфеты, соусы, газированные напитки, готовые замороженные блюда и так далее. О том, что такие продукты вредны для здоровья, учёные знают давно. Однако в отличие от других подобных работ, диетологи из Германии попытались найти связь с конкретными ингредиентами.
Они использовали данные 186 тысяч человек из британского биобанка: оценивали рацион участников и состояние их здоровья в течение 11 лет.
Какие добавки самые вредные
Анализ подтвердил: чем больше в рационе ультрапереработанных продуктов, тем выше риск смерти. Минимальный риск сохранялся, если доля UPF-продуктов в рационе меньше 18%. После этой отметки вероятность смерти возрастает.
Самые неблагоприятные ассоциации были у 5 категорий добавок:
- ароматизаторы,
- усилители вкуса,
- красители,
- подсластители;
- различные виды сахаров.
Например, красители давали прирост на 24%, ароматизаторы — на 20%, подсластители — на 14%. Учёные также выделили конкретные добавки, которые достоверно повышали риск:
- глутамат, рибонуклеотиды (усилители вкуса);
- ацесульфам, сахарин, сукралоза (подсластители);
- фруктоза, инвертный сахар, лактоза, мальтодекстрин (сахара/наполнители).
Для технологических добавок, модифицированных масел и жиров, добавленных источников белка и клетчатки значимой связи с общей смертностью учёные не нашли. Желатирующие агенты, которые делают продукт гуще, наоборот, показали обратную связь — эти добавки снижали риск смерти.
Авторы статьи полагают, что полученные данные помогут эффективнее контролировать пищевую отрасль, чтобы влияние продуктов глубокой переработки на здоровье было минимальным.