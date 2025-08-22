Ферменты не помогут при тяжести в животе — врач ответил почему

Чувство переполненности в животе знакомо многим. Люди по привычке тянутся за ферментными препаратами, хотя во многих случаях справиться с тяжестью в животе можно и без таблеток. Врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Ольга Горячева рассказала «Рамблеру», как сделать пищеварение комфортным.

© Minerva Studio/iStock.com

Почему возникает тяжесть в животе

Тяжесть в животе — распространённое явление, у которого могут быть разные причины. Чаще всего это:

Переедание. Когда вы съедаете слишком много, желудку становится трудно переварить весь объём пищи, что и приводит к чувству тяжести.

Когда вы съедаете слишком много, желудку становится трудно переварить весь объём пищи, что и приводит к чувству тяжести. Спешка. Быстрое поглощение еды мешает тщательному пережёвыванию, а также приводит к заглатыванию воздуха. В результате желудку приходится работать с повышенной нагрузкой, пища усваивается хуже и появляется дискомфорт.

Быстрое поглощение еды мешает тщательному пережёвыванию, а также приводит к заглатыванию воздуха. В результате желудку приходится работать с повышенной нагрузкой, пища усваивается хуже и появляется дискомфорт. Пищевые привычки. Жирная, жареная, острая еда, а также продукты, вызывающие повышенное газообразование (бобовые, газированные напитки), могут стать причиной тяжести.

Жирная, жареная, острая еда, а также продукты, вызывающие повышенное газообразование (бобовые, газированные напитки), могут стать причиной тяжести. Стресс. Эмоциональное напряжение влияет на работу желудочно-кишечного тракта, замедляет пищеварение и вызывает спазмы.

Когда тяжесть — вариант нормы:

Чувство тяжести возникает эпизодически, и у него есть явные причины (например, обильный ужин).

и у него есть явные причины (например, обильный ужин). Дискомфорт быстро проходит после изменения рациона.

после изменения рациона. Нет других тревожных симптомов.

Когда надо обратиться к врачу:

Тяжесть в животе появляется регулярно без видимых причин.

без видимых причин. Сопровождается тошнотой, рвотой, изжогой, болью, метеоризмом.

рвотой, изжогой, болью, метеоризмом. Есть снижение аппетита, необъяснимая потеря веса.

необъяснимая потеря веса. Присутствуют нарушения стула (диарея или запор).

Если дискомфорт в животе становится постоянным, лучше проконсультироваться с гастроэнтерологом, чтобы исключить серьёзные проблемы и подобрать правильное лечение.

Ферменты не помогут сдуть желудок после застолья

Как улучшить пищеварение

Ешьте больше клетчатки

Один из основных способов улучшить пищеварение — придерживаться сбалансированной диеты. Клетчатка — важный компонент рациона, необходимый для здоровья пищеварительной системы. Её употребление может улучшить пищеварение и нормализовать работу кишечника.

«Продукты, содержащие достаточно клетчатки, помогают "перебить" тяжесть после обильной еды и ускорить пищеварение. Например, можно сделать детокс-смузи или смузи от запоров из киви, яблока, голубики или сельдерея». Горячева Ольга Александровна врач-гастроэнтеролог сети клиник DocDeti и DocMed, к. м. н.

Ешьте осознанно

Это подход, который помогает улучшить пищеварение, уделяя внимание тому, когда, как и что вы едите.

Тщательно пережёвывайте пищу. Это помогает пищеварительным ферментам в слюне начать расщепление углеводов ещё во рту, что значительно облегчает работу желудка.

Это помогает пищеварительным ферментам в слюне начать расщепление углеводов ещё во рту, что значительно облегчает работу желудка. Ешьте медленно. Это улучшает пищеварение и помогает избежать переедания, так как мозг успевает получить сигнал о насыщении.

Двигайтесь

Ежедневные прогулки после еды помогают пищеварительной системе работать лучше. Физическая активность стимулирует мышцы пищеварительного тракта, улучшает кровообращение в кишечнике, облегчает продвижение пищи, предотвращает запоры, уменьшает газообразование и вздутие.

Избегайте провоцирующих продуктов

«Обычно это белковые продукты и большой объём углеводов. На замедление транзита пищи могут влиять особенности ЖКТ: что у одних замедляет работу, у других может парадоксально её ускорять. В итоге тяжесть вызывает скорее объём и комбинация продуктов, а не какой-то один конкретный. Сочетание продуктов должно быть логичным, именно для этого и есть правило Гарвардской тарелки. Напомню, что она включает 50% овощей, фруктов, 25% животных, растительных или молочных белков и 25% углеводов, в том числе картофель», — объясняет гастроэнтеролог.

Гарвардская тарелка: золотое сечение здорового питания

Пробиотики и пребиотики

Для улучшения пищеварения и поддержания здорового микробиома кишечника включите в рацион продукты, богатые пребиотиками и пробиотиками. Это поможет укрепить иммунитет и улучшить усвоение питательных веществ.

Пробиотики — это полезные бактерии, которые содержатся в ферментированных продуктах. Они помогают восполнить и разнообразить микрофлору кишечника, потенциально уменьшая такие симптомы, как вздутие живота, газообразование и диарея. К таким продуктам относятся натуральный йогурт, кефир, кислая или квашеная капуста, солёные огурцы, комбуча. Пребиотики — это неперевариваемые вещества (как правило, пищевые волокна), которые способствуют росту и активности кишечных бактерий. Они содержатся в таких продуктах, как чеснок, репчатый лук, лук-порей, спаржа, бананы, овёс и яблоки.

Когда действительно нужны ферменты или лекарства

«Ферментные препараты вряд ли помогут, точнее, не помогут вообще при тяжести и переедании. Их применение возможно и должно быть только при доказанном снижении их выработки. Например, при истинной экзогенной (внешнесекреторной) недостаточности поджелудочной железы или при некоторых наследственных заболеваниях», — поясняет врач.

У здорового человека обычно нет необходимости в приёме ферментных добавок. Организм сам вырабатывает всё, что нужно для пищеварения, если питание остаётся разнообразным и сбалансированным.

Запор у пожилых: как наладить работу кишечника без слабительных

Главное

Тяжесть после еды чаще всего связана с перееданием, спешкой, жирной пищей или стрессом. Если неприятные ощущения возникают лишь изредка, это вариант нормы, но при регулярных жалобах стоит обратиться к врачу. Чтобы пищеварение было комфортным, гастроэнтерологи советуют есть медленно, тщательно пережёвывать пищу и не переедать. Нужно включать в рацион больше клетчатки, овощей и фруктов и поддерживать баланс питания по принципу Гарвардской тарелки. Прогулки после еды помогает улучшить пищеварение. Полезно ограничивать продукты, вызывающие газообразование и тяжесть, и добавлять пробиотики (йогурт, кефир, ферментированные продукты) и пребиотики (лук, чеснок, бананы, овёс) для поддержки микробиома. Здоровому человеку ферментные препараты обычно не нужны: организм сам вырабатывает всё необходимое для переваривания пищи, если питание разнообразное и сбалансированное.

Важные исследования