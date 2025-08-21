Учёные просят признать опасным аллергеном любимую россиянами крупу

Исследователи из Университетского госпитального центра Реймса во Франции проанализировали около 3 тысяч случаев пищевой анафилаксии и пришли к неожиданному выводу. Иногда тяжёлую аллергическую реакцию вызывают безобидные на первый взгляд продукты, которые не маркируют как аллергены.

© oksix/Freepik

Анафилактический шок — это смертельно опасное осложнение аллергии. Оно возникает, когда иммунная система слишком сильно реагирует на вещество-раздражитель и запускает каскад реакций. Происходит выброс медиаторов воспаления (в том числе гистамина), вслед за этим расширяются сосуды, развивается спазм и отёк слизистых. В результате опухают горло, язык, гортань, человеку становится трудно дышать, падает давление и нарушается пульс. Без экстренной медицинской помощи возможна смерть.

Почему возникает аллергия и как её лечить

Подобная реакция часто бывает на пищевые продукты, поэтому в Евросоюзе есть список аллергенов, о которых производители должны предупреждать покупателей. Сейчас в нём указаны 14 продуктов, в том числе моллюски, арахис, соя.

Однако авторы исследования, опубликованного в журнале Clinical & Experimental Allergy, полагают, что таких неочевидных, но распространённых аллергенов гораздо больше.

В своей работе они указывают, что 2,4% изученных случаев анафилактического шока во Франции произошли из-за гречки. Эта крупа оказалась сильным аллергеном. Также высокую аллергенность показали:

козье и овечье молоко;

горох;

чечевица;

кедровые орехи;

киви;

яблоки;

продукты пчеловодства (мёд, маточное молочко).

Учёные призывают регулирующие органы включить гречку и другие продукты из их списка в перечень возможных аллергенов и обязать производителей маркировать такие товары.