Учёные нашли новую опасность поваренной соли

Исследователи из Университета Макгилла выяснили, что хлорид натрия вызывает воспаление в мозге, которое провоцирует повышение артериального давления.

© 8photo/iStock.com

О том, что диета с высоким содержанием соли повышает риск развития артериальной гипертензии, известно давно. Поэтому ВОЗ рекомендует ограничить потребление соли до 5 граммов в день, это примерно одна чайная ложка.

Нужно ли снижать давление, если самочувствие хорошее — отвечает врач

Традиционно повышение давления на фоне высокого потребления соли связывают с почками. Натрий в составе поваренной соли задерживает жидкость в организме, из-за этого увеличивается объём крови, что негативно сказывается на почках и сосудах. Однако авторы статьи, опубликованной в журнале Neuron, полагают, что артериальная гипертензия в некоторых случаях может начинаться в мозге.

Эксперимент на крысах показал: диета с высоким содержанием соли активирует иммунные клетки в конкретном отделе гипоталамуса. Этот процесс сопровождается нейровоспалением и выбросом гормона вазопрессина, который повышает артериальное давление. Учёные отследили это с помощью новых методов нейровизуализации, которые ранее были недоступны. Отчасти этим они объясняют, почему так мало данных об этом звене патогенеза артериального давления.

Авторы уточняют, что у крыс уровень соли и воды в организме регулируется почти как у человека, поэтому результаты их работы, вероятно, актуальны и для людей. Однако нужны новые исследования, чтобы это подтвердить.