Учёные назвали самый полезный орех

Систематический обзор подтвердил пользу миндаля для управления окислительным стрессом. Этот орех помогает защитить ДНК клеток и уменьшить их повреждение.

Окисление клеток называют оксидативным стрессом. Если упростить, это когда в организме оказывается слишком много агрессивных кислородсодержащих молекул (свободных радикалов) и мало защитных антиоксидантов.

В целом оксидация — естественный и нормальный процесс, но, если он идёт слишком агрессивно или долго, ДНК здоровых клеток повреждается, провоцируя заболевания.

Что такое оксидативный стресс, чем он вреден и как его снизить

Этому способствует недосып, несбалансированное питание, курение и алкоголь. Поэтому отказ от вредных привычек и включение в рацион продуктов с антиоксидантами считаются лучшей защитой от оксидативного стресса.

Одним из таких продуктов считают миндаль. О его полезных свойствах учёные говорили и раньше. Однако предыдущие исследования были ограничены маленькой выборкой или давали противоречивые результаты.

Работа сотрудников Тегеранского университета медицинских наук, опубликованная в журнале Scientific Reports, восполняет эти пробелы. Исследователи проанализировали восемь рандомизированных контролируемых исследований, в которых в общей сложности участвовали более 400 человек из разных групп, в том числе курильщики и люди с хроническими заболеваниями.

Выяснилось, что миндаль снижает показатели двух основных биомаркеров окислительного процесса:

8-OHdG — когда свободные радикалы бьют по молекулам ДНК, гуанин (одна из «букв» ДНК) повреждается и превращается в 8-OHdG. Чем его больше, тем сильнее оксидативный стресс.

— когда свободные радикалы бьют по молекулам ДНК, гуанин (одна из «букв» ДНК) повреждается и превращается в 8-OHdG. Чем его больше, тем сильнее оксидативный стресс. MDA (малоновый диальдегид) — он образуется в результате окисления жиров в клетках.

Также на фоне потребления орехов растёт активность фермента SOD, который борется с оксидативным стрессом. При этом антиоксидантный эффект зависел от количества миндаля. Видимый результат наблюдался у тех, кто ел 60 и более граммов — это примерно две горсти.

Также имела значение обработка. В сырых неочищенных орехах содержалось больше антиоксидантов. После жарки польза заметно снижалась.

Также важно учитывать калорийность: в 100 граммах миндаля содержится 570 ккал. Если съедать рекомендуемые 60 граммов, получится 350 ккал — это соответствует калорийности плотного перекуса.

Авторы полагают, что у миндаля есть потенциал стать функциональным продуктом, но нужны дополнительные исследования, чтобы разработать рекомендации по оптимальной дозировке и форме его употребления.