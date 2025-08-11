Учёные назвали нового кандидата в суперфуды

В условном списке уже есть авокадо, семена чиа и спирулина. Теперь в него предлагают добавить виноград. Разобрались, что в нём полезного и уникального.

© v.ivash/Freepik

Доктор Джон Пеццуто из Университета Западной Новой Англии опубликовал в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry статью, в которой расписал пользу винограда. Учёный указал, что в этих ягодах содержится около 1600 биологически активных соединений, включая антиоксиданты и полифенолы. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые повреждают клетки и участвуют в развитии многих болезней, в том числе рака.

Также Пеццуто приводит данные нескольких десятков работ о влиянии винограда на здоровье. Например, исследование 2023 года показало: регулярное употребление примерно трёх порций этих ягод в день меняет состав микробиома. А в 2022 году учёные сообщили, что виноград повышает устойчивость кожи к солнечной эритеме — покраснению после воздействия ультрафиолетовых лучей. Автор подчёркивает: ценность имеет именно цельный виноград, а не отдельные экстракты или выделенные молекулы, поэтому, по его мнению, он заслуживает место среди суперфудов.

Термин «суперфуд» пришёл в науку из маркетинга. В ХХ веке United Fruit Company назвала так в рекламе бананы, подчёркивая их полезные свойства и практичность. Со временем суперфудами стали называть и другие продукты с высоким содержанием нутриентов, которые в теории могут влиять на иммунитет, уровень сахара, метаболизм и здоровье сердца.

Что такое суперфуды на самом деле и есть ли в них смысл

Официального определения у термина нет, и он почти не регулируется. В разных странах подходы различаются. Например, в Великобритании слово superfood на упаковке допустимо, только если польза подтверждена исследованиями. Поэтому в разные годы суперфудами называли семена чиа, авокадо, ягоды годжи, спирулину, клубнику, чернику и другие продукты, в основном растительного происхождения.

Однако важно помнить: ни один продукт сам по себе не гарантирует защиту от болезней. Диетологи подтверждают, что одни продукты полезнее других, но их эффект всегда опосредованный, и никакая чудо-еда не может компенсировать нездоровый рацион или образ жизни. Например, листовые овощи, богатые клетчаткой, помогают дольше чувствовать сытость и могут поддержать контроль веса, но некорректно говорить, что шпинат предотвращает ожирение. Аналогично с ягодами годжи: в них много антиоксидантов, витаминов и минералов с противовоспалительным действием, но это не панацея от всех факторов воспаления.

Для здоровья важнее полноценный, сбалансированный рацион с разумным соотношением белков, жиров и углеводов. Суперфуды можно включать для разнообразия и вкуса, но опираться стоит на общие принципы здорового питания.