Помогает сердцу и борется с раком: чем ещё удивит арбуз

Он полезен для сердца, помогает восстановиться после тренировок и насыщает организм водой. В некоторых исследованиях даже показаны противораковые свойства. Разобрались, чем так полезна эта ягода.

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Вода и нутриенты

Арбуз на 90% состоит из воды, поэтому он хорошо утоляет жажду, помогая поддерживать водный баланс. Это особенно важно в сезон, когда организм теряет много влаги.

Благодаря высокому содержанию воды в арбузе мало калорий — всего 30 ккал на 100 г. Также он содержит витамины А, С, немного клетчатки, калий и магний. Ещё в арбузе есть цитруллин — аминокислота, которая увеличивает выносливость и помогает быстрее восстановиться после физических нагрузок.

Снижает воспаление

Хроническое воспаление — патологический процесс, который лежит в основе многих заболеваний. Арбуз обладает лёгким противовоспалительным эффектом благодаря антиоксидантам, главным образом витамину С и ликопину. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, которые повреждают клетки и запускают воспалительные реакции.

Эксперименты на животных показывают, что порошок из арбуза снижает уровень воспалительных маркеров и окислительного стресса.

Помогает сердцу

Сердечно-сосудистые болезни остаются одной из главных причин смертности во всём мире, а здоровое питание — базовая мера профилактики. Арбуз содержит несколько компонентов, которые положительно влияют на работу сердца и сосудов. Это упомянутый пигмент ликопин, который способствует снижению уровня «плохого» холестерина и артериального давления — двух ключевых факторов риска инфаркта и инсульта.

Содержащийся в арбузе цитруллин превращается в организме человека в аминокислоту аргинин. Этот процесс сопровождается выработкой оксида азота — вещества, расширяющего кровеносные сосуды и улучшающего кровоток. Такой эффект помогает поддерживать нормальное давление и снижает нагрузку на сердце.

Дополнительную пользу для сердца обеспечивают калий, магний, а также витамины А, В6 и С, которые защищают сосуды от повреждений.

Возможно, обладает противораковыми свойствами

Исследования показывают, что регулярное употребление продуктов, богатых ликопином (кроме арбуза он также содержится в томатах, абрикосе, грейпфруте), может снизить развитие злокачественной опухоли простаты и колоректального рака.

Однако, помимо ликопина, арбуз содержит ещё одно вещество с противораковыми свойствами — кукурбитацин Е. Он активирует иммунную систему, помогая организму эффективнее уничтожать раковые клетки.

Следует отметить, что большинство исследований либо проводили на животных, либо в них было ограниченное количество участников. Поэтому учёные не делают однозначных выводов.

Полезен для кожи

Арбуз полезен для кожи благодаря витаминам А и С. Витамин С необходим организму для выработки коллагена. Этот белок отвечает за упругость и эластичность кожи. Достаточное поступление витамина C в организм (90–120 мг в сутки) снижает риск преждевременного появления морщин и сухости кожи.

Витамин А нужен для регенерации кожи. Он способствует образованию и восстановлению клеток, помогает поддерживать ровный тон и здоровую текстуру.

Помогает при инсулинорезистентности

Это состояние, при котором ткани плохо реагируют на гормон инсулин. Из-за этого глюкоза не может попасть в клетки и накапливается в крови (что приводит к сахарному диабету).

Некоторые данные указывают на то, что сок арбуза улучшает чувствительность клеток к инсулину. Для их уточнения нужны крупные клинические исследования, и, если этот эффект подтвердится, арбуз можно будет рекомендовать людям с ожирением, предиабетом и сахарным диабетом.

Главное

Арбуз не только прекрасно утоляет жажду, но и насыщает организм витаминами, минералами и антиоксидантами. Ликопин и витамин С защищают клетки от повреждений, поддерживают здоровье сердца и сосудов, снижают воспаление и даже помогают бороться с раком. Ещё одно преимущество арбуза — его низкая калорийность, поэтому его могут себе позволить и люди с лишним весом.

Важные исследования