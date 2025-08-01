Правда ли, что свежий хлеб вреден? Отвечает гастроэнтеролог

Есть стереотип: свежеиспечённый хлеб — самый вкусный, но и самый вредный. Врач-гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал «Рамблеру», действительно ли тёплый хлеб опасен для пищеварения и кому стоит от него отказаться.

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Чем вреден свежий хлеб

«В целом выпечка и свежий хлеб — это не яд, демонизировать еду не нужно. Однако, если съесть его слишком много, могут возникнуть проблемы с ЖКТ — боль, вздутие. Свежий хлеб содержит много водяных паров и распаренной клейковины, особенно в мягкой, "тягучей" мякишной части, которая создаёт плотный влажный комок в желудке. Это может стать причиной дискомфорта». Андрей Якушев врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог

Вторая причина — в высоком содержании FODMAPs. Это углеводы (ссылка открывается с VPN), которые с трудом перерабатываются в тонком кишечнике и транзитом идут в толстый. Там живут бактерии — нормальная микрофлора кишечника, — которые расщепляют эти FODMAPs. По сути, это брожение с образованием большого количества газа. У чувствительных людей это вызывает выраженное вздутие живота.

Хлеб — энергетически плотный продукт: 100 г обычного белого хлеба содержат около 250–300 ккал, а сладкая сдоба — до 400–450 ккал. К тому же тёплый хлеб провоцирует более быстрое и импульсивное потребление — съесть больше, чем нужно, очень легко.

У свежего хлеба более высокий гликемический индекс по сравнению с подсушенным или охлаждённым, особенно если он белый, без клетчатки. После остывания (и после заморозки-разморозки) индекс может снижаться за счёт распада крахмала. Это особенно важно для людей с предиабетом, диабетом 2-го типа или метаболическим синдромом.

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Какие болезни могут обостриться из-за хлеба

«Прежде всего это функциональные заболевания ЖКТ — функциональная диспепсия и вздутие. Свежая выпечка (особенно дрожжевая, из белой муки высшего сорта) усиливает симптомы», — предупреждает врач.

Также у людей с непереносимостью глютена, целиакией, либо аллергией на глютен течение заболевания напрямую зависит от исключающей глютен диеты. В хлебе он есть. Такое состояние, как синдром раздражённого кишечника, тоже может ухудшиться — появляется боль в кишечнике и меняется стул.

Для людей со здоровым желудочно-кишечным трактом небольшое количество свежей выпечки время от времени не вредно.

Какой хлеб лучше

Тем, кто придерживается диеты для снижения веса, а также людям с чувствительным ЖКТ лучше выбирать подсушенный или остывший хлеб, желательно цельнозерновой или на закваске. Он легче переваривается, даёт больше сытости и меньше раздражает желудок.

«Людям с целиакией либо непереносимостью глютена следует потреблять безглютеновый хлеб (кукурузная, рисовая, пшённая, гречневая, картофельная мука). Остальным хлеб есть можно, но важно учитывать своё самочувствие при этом. Так, пациентам со вздутием живота нужно оценивать количество хлеба и выраженность симптомов после — так получится лучше контролировать симптомы. Людям с синдромом раздражённого кишечника стоит рассмотреть варианты безглютенового хлеба и сравнить ощущения после с обычным хлебом», — объясняет гастроэнтеролог.

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Польза хлеба

Несмотря на популярность низкоуглеводных диет и то, что многие избегают хлеба, правильный выбор может положительно влиять на работу кишечника. Хлеб может быть отличным источником фолиевой кислоты, клетчатки, железа, других витаминов группы B и многого другого.

Выбор хлеба из 100%-ного цельного зерна с высоким содержанием клетчатки может улучшить здоровье кишечника. Растворимая клетчатка, которая есть в некоторых цельных злаках, расщепляется полезными бактериями в кишечнике и помогает образовывать ценные жирные кислоты. Это основной источник энергии для клеток толстой кишки. Они могут укреплять кишечный барьер, уменьшать воспаление и снижать риск развития колоректального рака.

Некоторые исследования показали, что цельнозерновые продукты увеличивают количество пробиотических микроорганизмов и бифидобактерий в кишечнике, что усиливает функции иммунной системы.

Главное — выбирать подходящий вид хлеба, предпочтительно цельнозерновой, и употреблять его с белком и полезными жирами. Это улучшает пищеварение, замедляет всасывание углеводов и способствует более долгому чувству сытости.

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Главное

Свежий хлеб не яд, но может перегружать ЖКТ, если съесть слишком много. Он содержит водяной пар и клейковину, из-за чего превращается в плотный комок в желудке и вызывает дискомфорт. Высокий гликемический индекс и содержание FODMAPs усиливают вздутие у чувствительных людей и при синдроме раздражённого кишечника. Особенно нежелателен тёплый белый дрожжевой хлеб для людей с глютеновой непереносимостью, функциональной диспепсией, предиабетом. Лучше выбирать остывший, подсушенный, цельнозерновой или безглютеновый хлеб — он легче усваивается и полезнее для кишечника благодаря клетчатке и пребиотикам.

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