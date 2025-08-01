Можно ли пить вчерашний чай — отвечает биолог

Многие считают, что заварку нельзя повторно заливать кипятком, а через несколько часов приготовленный чай становится ядовитым. Доктор биологических наук, доцент Химико-фармацевтического университета и автор популяризаторского проекта «Настоящий ботаник» Михаил Гончаров рассказал «Рамблеру», что происходит после заваривания и правда ли, что старый чай нельзя пить.

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Тяжёлые металлы

Исследования показывают, что в сухой заварке можно обнаружить мышьяк, кадмий, свинец, алюминий, ртуть и даже радиоактивный цезий. При заваривании эти вещества переходят в напиток.

«Тяжёлые металлы могут попасть в чайный лист из почвы, а также в виде летучих соединений из воздуха, особенно если плантация находится недалеко от промышленных предприятий. Содержание таких тяжёлых металлов и металлоидов, как ртуть, свинец, кадмий и мышьяк, строго регламентируется. Их предельно допустимая концентрация не опасна для здоровья, а если она превышена, чайный лист бракуют». Михаил Гончаров ботаник, доктор биологических наук

Индекс опасности (показатель потенциального риска для здоровья) у заварки в несколько раз ниже допустимого порога. Примерно такой же риск у грунтовых овощей из супермаркета. Поэтому вероятность отравиться тяжёлыми металлами из-за заварки минимальный.

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Микробы и плесень

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Это главная опасность старого настоя. В сухих листьях часто есть бактерии, дрожжи и плесневые грибы. После заваривания микробная нагрузка снижается до безопасного уровня, но кипяток не уничтожает патогены полностью. Со временем они размножаются, и микробная нагрузка снова растёт.

Любопытное исследование на эту тему провели в NASA. Эксперты пытались выяснить, безопасно ли заваривать чай, заражённый бактерией Bacillus cereus (она широко распространена в природе и часто встречается в бакалейных продуктах), некипячёной водой. Дело в том, что на МКС температура воды, которую используют для приготовления пищи, не доходит до рекомендуемых 100 °C, а варьируется в пределах 68–79 °C.

Оказалось, что такой температуры недостаточно для уничтожения бактерии и даже добавление кипятка не снижает микробиологический риск. Поэтому космонавтам на МКС рекомендуют утилизировать чай через 2 часа после заваривания.

Тем, кто пьёт чай не на космической станции, держать заварку можно дольше. По рекомендациям Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США, допустимый срок хранения — 4–6 часов.

«Активное размножение бактерий и плесневых грибков начинается через 6–8 часов. Со временем в настое также повышается концентрация кофеина, что увеличивает риск его побочных эффектов: тахикардии и повышения давления. Поэтому чайный настой лучше использовать в течение 4–6 часов, в холодильнике его можно хранить в течение суток», — комментирует доктор биологических наук Михаил Гончаров.

Повторное заваривание

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Если залить заварку кипятком ещё раз, чай не станет вредным или ядовитым. Никаких токсичных веществ при повторном использовании чайных листьев не выделяется. Наоборот, исследование китайских учёных 2023 года показало: с каждым разом концентрация тяжёлых металлов в чае снижается. Однако вкус и польза чая страдают.

Полезные свойства чая связаны с катехинами — это антиоксиданты. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые повреждают клетки.

«Со временем катехины чайного листа окисляются, их полезное антиоксидантное действие снижается. Вместе с тем концентрация таннидов — дубильных веществ, которые придают чаю горечь, — увеличивается», — объясняет специалист.

Исследование Медицинского университета Чунг Шань показало: содержание кофеина и катехинов в чае снижается уже после второго заваривания. Поэтому, чтобы получить максимальную пользу от чая, лучше заваривать каждый раз новый.

Главное

Давно настоянный чай может навредить здоровью, но не из-за тяжёлых металлов или других токсичных веществ. Проблема — в микробной нагрузке. Часто сухие чайные листья изначально заражены бактериями и плесневыми грибами. При заваривании кипятком большая их часть погибает, но не все. Через 4–6 часов микробы начинают снова размножаться, и их активность повышается. Поэтому хранить настой при комнатной температуре рекомендуют не дольше 8 часов, а в холодильнике — не дольше суток. Повторное заваривание тоже не делает чай вредным, но снижает его полезные свойства. С каждым разом концентрация антиоксидантов в чае падает, а дубильных веществ — растёт. Поэтому давно настоянный чай более терпкий и менее полезный.

Важные исследования