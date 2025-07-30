Назван список продуктов, которые противопоказаны для завтрака

Некоторые продукты и напитки могут раздражать слизистую желудка, вызывать вздутие и нарушать работу пищеварения. Разобрались, что не стоит есть натощак и какие есть альтернативы.

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Если утром съесть что-то слишком кислое, жирное или сладкое, это может вызвать неприятные ощущения: изжогу, вздутие или тошноту. Часто это случается у людей с гастритом, рефлюксом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Однако реакция на еду может отличаться. То, что вызывает дискомфорт у одного, другой переносит без проблем. Но есть группы продуктов, которые чаще всего становятся причиной жалоб, особенно если употреблять их натощак.

Кофе

По данным Национальной ассоциации кофе, 90% любителей пьют его ещё до завтрака. У большинства людей это не вызывает (ссылка открывается с VPN) проблем: желудок и кишечник хорошо справляются с напитком. Но у некоторых кофе на голодный желудок может провоцировать дискомфорт: изжогу, тошноту, учащённое сердцебиение или тревожность.

Кофе стимулирует выработку желудочной кислоты и снижает тонус пищеводного сфинктера. Это повышает риск симптомов гастроэзофагеального рефлюкса, особенно если уже есть заболевания ЖКТ: гастрит, язва, ГЭРБ. Кофе может также ускорять работу кишечника и вызывать позыв к дефекации вскоре после первой чашки.

Кроме того, на голодный желудок он может быстрее всасываться в кровь и сильнее действовать на нервную систему. При высокой чувствительности к кофеину возможны тревожность и раздражительность.

Если после кофе натощак вы чувствуете себя хуже, попробуйте пить его не на пустой желудок. Добавьте в завтрак что-то белковое или с полезными жирами, например яйцо, овсянку или тост с ореховой пастой. Это поможет смягчить действие кофеина и снизить риск побочных эффектов.

Апельсиновый сок

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Он богат витамином C и антиоксидантами, но натощак может вызывать неприятные симптомы. Цитрусовые содержат кислоту, которая может раздражать желудок. Кроме того, высокая кислотность может влиять на эмаль зубов.

Апельсиновый сок практически не содержит клетчатки, в отличие от цельных фруктов. Несколько крупных обзоров показали, что регулярное употребление фруктовых соков связано с повышенным риском набора веса и развитием диабета 2-го типа.

Газировка и энергетики

Регулярное употребление подслащённых напитков связано с повышенным риском ожирения, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Энергетики содержат кофеин, сахар и стимуляторы. При употреблении натощак кофеин всасывается быстрее и может вызвать тахикардию, скачки давления, тревожность, головную боль, тошноту. Обзор исследований американских учёных показал, что эти напитки могут повышать риск серьёзных побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем.

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Выпечка и сладкие завтраки

Тосты с маслом, блинчики, маффины, хлопья и вафли содержат мало белка и клетчатки, зато много быстрых углеводов. Кроме того, сладкие и крахмалистые продукты не дают длительного насыщения, в отличие от завтраков, содержащих белки и жиры. Это значит, что скоро снова захочется есть и общее потребление калорий за день может быть выше.

Если вы не представляете утро без чего-то сладкого, старайтесь сочетать такие продукты с источниками белка и клетчатки. Например, добавляйте к тосту варёное яйцо или немного творога, а вместо сладкой булочки выбирайте цельнозерновой хлеб с арахисовой пастой и фруктами.

Мясные полуфабрикаты

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Колбасу, бекон, ветчину относят к переработанному мясу. В них много соли, насыщенных жиров и консервантов. Крупные обзоры показали, что регулярное потребление переработанного мяса связано с повышенным риском диабета 2‑го типа и болезней сердца.

Если вы не хотите полностью отказываться от мясных завтраков, можно заменить их менее обработанными: запечённым мясом, варёной курицей.

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Йогурт с добавками

Многие йогурты с пометкой «фруктовый» или «ароматизированный» содержат не только сахар, но и искусственные ароматизаторы, красители и стабилизаторы. В них, как правило, меньше белка и полезных жиров, чем в натуральном греческом йогурте, зато гораздо больше добавленного сахара.

Лучше выбрать натуральный греческий йогурт без добавок. Его можно дополнить свежими ягодами, фруктами или ложкой орехового масла — это улучшит вкус и сделает завтрак более сбалансированным.

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Главное

Кофе, газировка, фруктовый сок, сладкие йогурты, выпечка, колбаса и острая еда могут вызывать дискомфорт, если съесть их натощак. Полностью отказываться от таких продуктов не нужно. Если включать их в состав полноценного завтрака, а не есть отдельно, риск неприятных ощущений снижается. Хороший завтрак — это сочетание белков, полезных жиров, клетчатки и сложных углеводов. Можно попробовать омлет с овощами, йогурт с фруктами и орехами, тост с авокадо, овсянку с яйцом. Такой завтрак помогает чувствовать себя бодро и сытно до обеда.

Важные исследования