Как мороженое влияет на мозг, настроение и иммунитет

Многие воспринимают мороженое как десерт и лишние калории. Однако это лакомство может быть ещё и полезным. Разобрались, какие преимущества есть у мороженого и сколько его можно съесть.

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Дополнительный кальций и быстрая энергия

Основу мороженого составляют молочные продукты. Например, классический пломбир делают из молока, сливок, молочного жира и сахара. Также в него добавляют стабилизаторы и эмульгаторы, чтобы сохранить консистенцию. Такое мороженое может быть источником кальция, некоторых витаминов группы B и жирорастворимых витаминов, если в составе есть сливки.

За счёт сахара (быстрых углеводов) и жира мороженое даёт насыщение, правда, ненадолго. После такого перекуса вскоре опять хочется есть.

«В составе качественного мороженого много молочных продуктов с полезными микроэлементами, в том числе кальцием. Но, конечно, мороженое не может быть их основным источником. Это всё-таки десерт, а не кисло-молочный продукт». Екатерина Шебедя врач-диетолог

Хорошее настроение

В молочных продуктах, в том числе в мороженом, содержится аминокислота тирозин, из которой синтезируются дофамин и норадреналин. Эти вещества среди прочего влияют на концентрацию внимания и получение удовольствия. Поэтому некоторые люди могут почувствовать прилив сил и улучшение настроения после мороженого.

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Исследование Центра прикладной позитивной психологии с участием 280 человек показало: холодное лакомство повышает чувство благополучия. Для эксперимента добровольцев поделили на две группы и просили делать психологическое упражнение — зафиксировать на письме три вещи, за которые они благодарны. Только первая группа писала письма, поедая мороженое, а вторая — без десерта. Анализ показал, что те, кто ел мороженое, испытывали больше положительных эмоций.

В другом эксперименте учёные из Орегонского научно-исследовательского института выяснили, что мороженое — мощный стимул для центров удовольствия в мозге. На МРТ было видно, что эти структуры подсвечиваются, когда пациент пьёт молочный коктейль на основе пломбира.

«Получать удовольствие и приятные эмоции — важная функция еды, и с этим мороженое отлично справляется. А в жаркие дни это ещё способ охлаждения», — комментирует врач-диетолог.

Однако у этого эффекта есть обратная сторона. У тех, кто регулярно ест мороженое, снижается чувствительность к дофаминовому отклику от лакомства — оно перестаёт вызывать прежнее удовольствие. Это похоже на толерантность, поэтому эффект зависит от частоты потребления.

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Местное обезболивающее

За мороженым закрепилась дурная слава виновника ангины и ОРВИ, но современная наука это опровергает. Переохлаждение может ослаблять местный иммунитет и способствовать развитию инфекции, если вирус или бактерии уже есть в организме. Однако само по себе мороженое болезнь не вызывает.

Наоборот, холодные продукты могут облегчить боль в горле. Они работают как местная анестезия за счёт временного воздействия на нервные окончания в слизистой. Поэтому некоторые клиники рекомендуют рассасывать фруктовый лёд или есть мороженое при болях в горле, например из-за фарингита. Хотя предупреждают: эффект длится недолго и на саму инфекцию мороженое не влияет.

Учёные из Саудовской Аравии экспериментально подтвердили, что мороженое облегчает боль после операции на горле. В их небольшом исследовании 2020 года участвовали 50 пациентов. Те, кто после удаления миндалин (тонзиллэктомии) ел мороженое, меньше жаловались на боль.

Много жира и углеводов

Есть и ложка дёгтя: в мороженом много сахара и не самых полезных насыщенных жиров. Такое сочетание одновременно повышает уровень глюкозы и «плохого» холестерина.

Это может перечеркнуть пользу мороженого для людей с лишним весом или риском сахарного диабета 2-го типа. Поэтому учёные пытаются создать функциональное мороженое — с небольшим содержанием жира и сахара, но обогащённое витаминами или другими полезными добавками.

Например, исследование 2023 года показало: мороженое с добавлением белка положительно влияет на плотность костей у женщин в постменопаузе. Пока это только эксперименты, и функциональное мороженое в обычных магазинах не продаётся.

Поэтому стоит придерживаться общих рекомендаций ВОЗ по потреблению сахара и насыщенных жиров — не более 10% от общего рациона.

«Мороженое считается десертом, но его калорийность меньше, чем у шоколада или пирожного с кремом — примерно 200-350 ккал на 100 граммов продукта. В классическом пломбире меньше калорий, в шоколадном или с добавками калорийность может доходить до 350-370 ккал», — объясняет врач Екатерина Шебедя.

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В порции мороженого содержится примерно 20 граммов сахара и 10 граммов жира. Один такой десерт закрывает почти половину от суточной нормы, поэтому важно следить за общим балансом рациона.

«Одна порция мороженого — это примерно 80-100 граммов. Это обычный вафельный стаканчик или эскимо. Такой объём обычно без проблем вписывается в ежедневный рацион, если он сбалансирован, — говорит специалист. — Есть альтернативы — сорбеты, фруктовый лёд, протеиновое мороженое или мороженое без сахара — они менее калорийные. Такие десерты тоже можно пробовать для разнообразия, хотя полностью заменять ими обычное мороженое я бы не рекомендовала».

Главное

Мороженое может приносить пользу, если есть его в умеренном количестве. В нём есть кальций, жирорастворимые витамины и аминокислоты, которые влияют на здоровье костей и настроение. Холодные продукты могут временно облегчать боль в горле, например на фоне ОРВИ или после операций на миндалинах. Однако из-за высокого содержания сахара и насыщенных жиров мороженое не стоит часто есть людям с лишним весом, высоким риском диабетом и сердечно-сосудистых заболеваний.

Важные исследования