Учёные развенчали популярный миф о яйцах

Яйца не связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Южной Австралии.

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В статье, опубликованной в American Journal of Clinical Nutrition, они опровергли распространённое мнение, что из-за яиц растёт уровень липопротеинов низкой плотности — «плохого холестерина». Он транспортирует холестерин из печени к клеткам, но, если его слишком много, оседает на стенках сосудов и образует бляшки.

Считается, что показали ЛПНП растут из-за продуктов с высоким содержанием холестерина, особенно яиц. Авторы провели рандомизированное перекрёстное исследование с участием 60 человек, чтобы проверить это.

Пять причин начать есть яйца прямо сейчас

Сначала добровольцы придерживались диеты с высоким уровнем холестерина (ели по два яйца в день) и низким содержанием насыщенных жиров. Потом переходили на другой рацион — с низким содержанием холестерина (одно яйцо в неделю) и высоким содержанием насыщенных жиров. Оказалось, что уровень липидов повышался, когда участники придерживались второй диеты — ели мало яиц, но много насыщенных жиров.

Исследователи пришли к выводу, что главный фактор повышения холестерина — насыщенные жиры, которые есть в мясе, сливочном масле и молочных продуктах, а не яйца. Эта работа в очередной раз подчеркнула, что важно придерживаться принципов сбалансированной общей системы питания, а не исключать определённый тип продуктов.