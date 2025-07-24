Названы самые полезные и вредные сыры
Этот молочный продукт богат белком, кальцием и другими ценными веществами. Производители экспериментируют с производством сыра, меняя компоненты и сроки созревания, для получения уникальных текстур и вкусов. Разобрались, какие сыры действительно полезны и почему.
Сыр получают из молока путём ферментации и созревания. Для каждого сорта используется своя технология — от вида молока до способов прессовки, выдержки и добавок. В результате сыры сильно различаются по составу: в них может быть разное количество белка, жира, соли, ферментов и пробиотиков.
Полезные свойства сыра
Сыр богат питательными веществами и хорошо усваивается благодаря молочнокислым бактериям. Однако его влияние на здоровье до сих пор вызывает споры. С одной стороны, сыр — это источник высококачественного белка (в основном казеина), липидов, минералов (кальция, фосфора и магния) и витаминов (K, B2, B12 и фолиевой кислоты), а также пробиотиков (в некоторых сортах) и биоактивных молекул, которые могут быть полезны для здоровья. С другой стороны, в нём много насыщенных жиров и соли, которые могут быть вредны для сердечно-сосудистой системы.
Хотя результаты исследований неоднозначны, учёные говорят, что умеренное потребление сыра (не более 40 граммов в день) может снизить риск хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, остеопороза, диабета 2-го типа и деменции.
Пищевая ценность сыра зависит от его вида. Употребление сыра в целом безопасно для большинства людей. Но тем, у кого есть некоторые хронические заболевания, надо следить за количеством и более тщательно выбирать сорта.
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Сыры, которые особенно полезны
Рикотта
Мягкий сыр, изготавливается из сыворотки (побочного продукта при производстве других сыров).
- Сывороточный белок альбумин отличается высокой биологической ценностью, содержит незаменимые аминокислоты, легко усваивается.
- Низкое содержание соли и жира, особенно в сравнении с твёрдыми сырами.
- Низкая калорийность: около 140–170 ккал на 100 г.
Моцарелла
Это сыр с нежной текстурой, традиционно готовится из буйволиного молока (высшего качества), но чаще встречается из коровьего.
- Пробиотики (в свежем сыре) помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника, иммунную систему и улучшают пищеварение.
- Низкая жирность и калорийность, особенно у «лайт»-версий, — 250–280 ккал, жира 17–20 г на 100 г.
- Высокое содержание кальция и фосфора полезно для костей и зубов.
Пармезан (пармиджано реджано)
Твёрдый выдержанный сыр, зреет 12–36 месяцев, отличается насыщенным вкусом.
- Содержит много кальция — до 1100 мг на 100 г.
- В нём много белка (35–38 г на 100 г).
- Низкое содержание лактозы. Длительная ферментация разрушает её почти полностью. Подходит людям с непереносимостью.
Фета (из овечьего или козьего молока)
Солёный сыр, обычно на основе овечьего или козьего молока, выдерживается в рассоле.
- Переносится лучше, чем коровий сыр. Содержит меньше лактозы и больше легкоусвояемого белка.
- Содержит большое количество конъюгированной линолевой кислоты. Исследования на животных показывают, что это вещество улучшает состав тела, уменьшая количество жира и увеличивая мышечную массу.
- Солёность может быть высокой — перед употреблением можно слегка вымачивать в воде.
Сыры с плесенью
Это сыры, созревающие с использованием благородной плесени Penicillium roqueforti или Penicillium glaucum.
- По сравнению с другими сортами содержит много кальция. В 30 граммах голубого сыра 150 мг.
- Содержит витамин K2, важный для переноса кальция в кости и предотвращения отложения кальция в сосудах.
- Голубой сыр также содержит соединение, известное как спермидин, которое может замедлять старение и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Козий сыр
Это мягкие или полутвёрдые сыры, изготовленные из козьего молока.
- В них меньше лактозы, чем в сырах из коровьего молока, они часто переносятся легче.
- Содержат полезные жирные кислоты. Каприновая и каприловая кислоты обладают противомикробным и противовоспалительным действием, полезны для кишечника.
- Белки козьего молока усваиваются легче, чем коровьего, и реже вызывают аллергию.
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Сыры, которые стоит есть умеренно
Плавленые сыры
- Часто содержат эмульгаторы, усилители вкуса, пищевые фосфаты.
- Много соли и насыщенных жиров.
Копчёные сыры
Примеры: копчёный сулугуни, косичка, плавленый копчёный сыр.
- В них много соли.
- Иногда при производстве используют жидкий дым — источник канцерогенов.
Старайтесь выбирать натурального копчения и без красителей.
Очень солёные сыры
Сыр фета с тимьяном и помидорами черри
Примеры: фета (промышленная), брынза, халуми.
- Избыточное содержание соли может повышать давление.
- Могут нарушать водно-солевой баланс.
Вымачивайте их перед употреблением или ищите варианты с пониженным содержанием натрия.
Высокожирные зрелые сыры
Примеры: камамбер, бри, эмменталь, чеддер, гауда (выдержанные).
- Содержат до 40–60 г жира на 100 г, в основном это насыщенные жиры.
- Очень калорийны — 390–400 ккал на 100 г.
Лучше есть небольшими порциями (20–30 г).
Сыры с заменителями молочного жира
Примеры: плавленые сыры экономкласса, имитации сливочного сыра или творожных сырков с добавлением растительных жиров, сыры с пометкой «содержит растительные жиры».
- Заменители часто содержат трансжиры и насыщенные жиры пальмового масла, которые повышают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).
- Растительные масла не содержат жирных кислот и витаминов (например, витамина K2), которые есть в натуральном молочном жире.
Как выбирать сыр в магазине
Читайте этикетку
- Ищите в составе молочные ингредиенты: молоко, сливки, молочный жир.
- Избегайте сыров, в составе которых есть растительные жиры, пальмовое масло, гидрогенизированные жиры — это признак заменителей жира.
- Чем короче список эмульгаторов, консервантов и стабилизаторов, тем лучше.
- Проверяйте, нет ли загустителей (крахмала и т. п.), особенно в плавленых сырах.
Обращайте внимание на пищевую ценность
- Если вас беспокоит высокое содержание насыщенных жиров, выбирайте сыры с 25–35% жира.
- Белок: хороший сыр содержит не менее 20 г белка на 100 г.
- Углеводы: в зрелых твёрдых сырах их обычно незначительное количество.
Что ещё
- Отдавайте предпочтение твёрдым и полутвёрдым сырам с длительной выдержкой — они менее аллергенны и содержат минимальное количество лактозы.
- Избегайте дешёвых плавленых сыров с длинным списком добавок и непонятных ингредиентов.
- Обращайте внимание на маркировку «100% молочный жир» или «без заменителей молочного жира».
Что в составе плавленого сыра и есть ли от него польза
Главное
Не все сыры одинаково полезны — их питательная ценность зависит от состава, жирности, количества соли и технологии производства. Самыми полезными считаются рикотта, моцарелла, пармезан, фета, козий сыр и сыры с плесенью — за счёт высокого содержания белка, кальция и пробиотиков. Умеренно стоит употреблять плавленые, копчёные, солёные и жирные зрелые сыры из-за избытка соли, насыщенных жиров и пищевых добавок. При выборе сыра важно читать состав, избегать заменителей молочного жира и отдавать предпочтение натуральным и выдержанным сортам.
Важные исследования
- Потребление сыра и его влияние на различные показатели здоровья: обзор и обновлённый метаанализ проспективных исследований
- Функциональность компонентов козьего молока, последние достижения в области разработки функциональных молочных продуктов и их влияние на здоровье человека
- Сывороточные белки крупного рогатого скота — обзор основных биологических свойств