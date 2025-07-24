Названы самые полезные и вредные сыры

Мария Муссова

Этот молочный продукт богат белком, кальцием и другими ценными веществами. Производители экспериментируют с производством сыра, меняя компоненты и сроки созревания, для получения уникальных текстур и вкусов. Разобрались, какие сыры действительно полезны и почему.

Названы самые полезные и вредные сыры
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Сыр получают из молока путём ферментации и созревания. Для каждого сорта используется своя технология — от вида молока до способов прессовки, выдержки и добавок. В результате сыры сильно различаются по составу: в них может быть разное количество белка, жира, соли, ферментов и пробиотиков.

Полезные свойства сыра

Сыр богат питательными веществами и хорошо усваивается благодаря молочнокислым бактериям. Однако его влияние на здоровье до сих пор вызывает споры. С одной стороны, сыр — это источник высококачественного белка (в основном казеина), липидов, минералов (кальция, фосфора и магния) и витаминов (K, B2, B12 и фолиевой кислоты), а также пробиотиков (в некоторых сортах) и биоактивных молекул, которые могут быть полезны для здоровья. С другой стороны, в нём много насыщенных жиров и соли, которые могут быть вредны для сердечно-сосудистой системы.

Хотя результаты исследований неоднозначны, учёные говорят, что умеренное потребление сыра (не более 40 граммов в день) может снизить риск хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, остеопороза, диабета 2-го типа и деменции.

Пищевая ценность сыра зависит от его вида. Употребление сыра в целом безопасно для большинства людей. Но тем, у кого есть некоторые хронические заболевания, надо следить за количеством и более тщательно выбирать сорта.

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Сыры, которые особенно полезны

Рикотта

Мягкий сыр, изготавливается из сыворотки (побочного продукта при производстве других сыров).

  • Сывороточный белок альбумин отличается высокой биологической ценностью, содержит незаменимые аминокислоты, легко усваивается.
  • Низкое содержание соли и жира, особенно в сравнении с твёрдыми сырами.
  • Низкая калорийность: около 140–170 ккал на 100 г.

Моцарелла

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Это сыр с нежной текстурой, традиционно готовится из буйволиного молока (высшего качества), но чаще встречается из коровьего.

  • Пробиотики (в свежем сыре) помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника, иммунную систему и улучшают пищеварение.
  • Низкая жирность и калорийность, особенно у «лайт»-версий, — 250–280 ккал, жира 17–20 г на 100 г.
  • Высокое содержание кальция и фосфора полезно для костей и зубов.

Пармезан (пармиджано реджано)

Твёрдый выдержанный сыр, зреет 12–36 месяцев, отличается насыщенным вкусом.

  • Содержит много кальция — до 1100 мг на 100 г.
  • В нём много белка (35–38 г на 100 г).
  • Низкое содержание лактозы. Длительная ферментация разрушает её почти полностью. Подходит людям с непереносимостью.

Фета (из овечьего или козьего молока)

Солёный сыр, обычно на основе овечьего или козьего молока, выдерживается в рассоле.

  • Переносится лучше, чем коровий сыр. Содержит меньше лактозы и больше легкоусвояемого белка.
  • Содержит большое количество конъюгированной линолевой кислоты. Исследования на животных показывают, что это вещество улучшает состав тела, уменьшая количество жира и увеличивая мышечную массу.
  • Солёность может быть высокой — перед употреблением можно слегка вымачивать в воде.

Сыры с плесенью

Это сыры, созревающие с использованием благородной плесени Penicillium roqueforti или Penicillium glaucum.

  • По сравнению с другими сортами содержит много кальция. В 30 граммах голубого сыра 150 мг.
  • Содержит витамин K2, важный для переноса кальция в кости и предотвращения отложения кальция в сосудах.
  • Голубой сыр также содержит соединение, известное как спермидин, которое может замедлять старение и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Козий сыр

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Это мягкие или полутвёрдые сыры, изготовленные из козьего молока.

  • В них меньше лактозы, чем в сырах из коровьего молока, они часто переносятся легче.
  • Содержат полезные жирные кислоты. Каприновая и каприловая кислоты обладают противомикробным и противовоспалительным действием, полезны для кишечника.
  • Белки козьего молока усваиваются легче, чем коровьего, и реже вызывают аллергию.

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Сыры, которые стоит есть умеренно

Плавленые сыры

  • Часто содержат эмульгаторы, усилители вкуса, пищевые фосфаты.
  • Много соли и насыщенных жиров.

Копчёные сыры

Примеры: копчёный сулугуни, косичка, плавленый копчёный сыр.

  • В них много соли.
  • Иногда при производстве используют жидкий дым — источник канцерогенов.

Старайтесь выбирать натурального копчения и без красителей.

Очень солёные сыры

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Сыр фета с тимьяном и помидорами черри

Примеры: фета (промышленная), брынза, халуми.

  • Избыточное содержание соли может повышать давление.
  • Могут нарушать водно-солевой баланс.

Вымачивайте их перед употреблением или ищите варианты с пониженным содержанием натрия.

Высокожирные зрелые сыры

Примеры: камамбер, бри, эмменталь, чеддер, гауда (выдержанные).

  • Содержат до 40–60 г жира на 100 г, в основном это насыщенные жиры.
  • Очень калорийны — 390–400 ккал на 100 г.

Лучше есть небольшими порциями (20–30 г).

Сыры с заменителями молочного жира

Примеры: плавленые сыры экономкласса, имитации сливочного сыра или творожных сырков с добавлением растительных жиров, сыры с пометкой «содержит растительные жиры».

  • Заменители часто содержат трансжиры и насыщенные жиры пальмового масла, которые повышают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).
  • Растительные масла не содержат жирных кислот и витаминов (например, витамина K2), которые есть в натуральном молочном жире.

Как выбирать сыр в магазине

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Читайте этикетку

  • Ищите в составе молочные ингредиенты: молоко, сливки, молочный жир.
  • Избегайте сыров, в составе которых есть растительные жиры, пальмовое масло, гидрогенизированные жиры — это признак заменителей жира.
  • Чем короче список эмульгаторов, консервантов и стабилизаторов, тем лучше.
  • Проверяйте, нет ли загустителей (крахмала и т. п.), особенно в плавленых сырах.

Обращайте внимание на пищевую ценность

  • Если вас беспокоит высокое содержание насыщенных жиров, выбирайте сыры с 25–35% жира.
  • Белок: хороший сыр содержит не менее 20 г белка на 100 г.
  • Углеводы: в зрелых твёрдых сырах их обычно незначительное количество.

Что ещё

  • Отдавайте предпочтение твёрдым и полутвёрдым сырам с длительной выдержкой — они менее аллергенны и содержат минимальное количество лактозы.
  • Избегайте дешёвых плавленых сыров с длинным списком добавок и непонятных ингредиентов.
  • Обращайте внимание на маркировку «100% молочный жир» или «без заменителей молочного жира».

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Главное

Не все сыры одинаково полезны — их питательная ценность зависит от состава, жирности, количества соли и технологии производства. Самыми полезными считаются рикотта, моцарелла, пармезан, фета, козий сыр и сыры с плесенью — за счёт высокого содержания белка, кальция и пробиотиков. Умеренно стоит употреблять плавленые, копчёные, солёные и жирные зрелые сыры из-за избытка соли, насыщенных жиров и пищевых добавок. При выборе сыра важно читать состав, избегать заменителей молочного жира и отдавать предпочтение натуральным и выдержанным сортам.

Важные исследования

  1. Потребление сыра и его влияние на различные показатели здоровья: обзор и обновлённый метаанализ проспективных исследований
  2. Функциональность компонентов козьего молока, последние достижения в области разработки функциональных молочных продуктов и их влияние на здоровье человека
  3. Сывороточные белки крупного рогатого скота — обзор основных биологических свойств