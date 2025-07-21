Учёные: козье молоко полезнее коровьего для пожилых

Учёные обнаружили у козьего молока преимущество над коровьим. Выяснилось, что оно лучше влияет на мышцы в пожилом возрасте. Результаты эксперимента сотрудники из Пекинского университета опубликовали в журнале Food Science & Nutrition.

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Авторы работы сравнивали, как разные виды молока влияют на риск развития саркопении — естественного снижения массы и силы мышцы. С возрастом мышечная ткань замещается жировой. Начинается этот процесс после 30 лет, а к 60 годам последствия саркопении становятся особенно заметны: слабеет хват и снижается выносливость.

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Исследование китайских учёных показало: молочные продукты в рационе могут стать профилактикой саркопении, особенно козье молоко. Они изучили влияние четырёх типов молока:

цельного козьего молока;

обезжиренного козьего молока;

обезжиренного козьего молока, обогащённого витамином D и кальцием;

цельного коровьего молока.

Эксперимент проводили на мышах, он длился 8 месяцев. Сначала грызунам ввели гормон дексаметазон, чтобы спровоцировать саркопению, затем разделили на несколько групп и давали разное молоко. Оказалось, что все виды молока увеличивают мышечную массу, но особенно хорошо подействовало обезжиренное и обогащённое козье молоко. В крови мышей, которые его получали, было больше белков, отвечающих за рост мышц, и меньше маркеров воспаления.

Авторы работы подчёркивают, что эксперимент проводился на грызунах, поэтому переносить его результаты на людей преждевременно. Нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить, актуально ли это преимущество козьего молока для человека.