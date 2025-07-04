Учёные: даже ломтик колбасы повышает риск развития рака и диабета

Продукты, которые есть в рационе многих россиян, связали с развитием серьёзных хронических заболеваний. Исследование провели учёные из Университета Вашингтона в США.

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Они изучали, как потребление ультрапереработанных продуктов, в том числе мяса, влияет на вероятность заболеть раком, ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом 2-го типа и какую дозу можно считать безопасной.

Выяснилось, что даже минимальное количество колбасы или копчёностей существенно повышает риски. Например, всего 50 граммов переработанного мяса в день повышает риск диабета на 11%, рака толстой кишки — на 7%.

То же самое касается газировок. Если выпивать до 400 граммов сладких напитков в день, риск диабета повышается на 8%, а ишемической болезни сердца — на 2%.

При этом авторы статьи подчёркивают, что нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти расчёты.