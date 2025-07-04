Россиянам рассказали, зачем пить кефир и йогурт

Эти два популярных кисломолочных продукта считают взаимозаменяемыми. Но они отличаются по составу, консистенции и эффектам на организм. Разобрались, в чём разница и что выбрать.

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В чём отличие

Кефир получают с помощью кефирных грибков — это смесь бактерий и дрожжей, которую добавляют в молоко и оставляют бродить при комнатной температуре. Через 12–36 часов жидкость процеживают, а грибки используют повторно. В итоге в кефире оказывается до 50–60 штаммов микроорганизмов, включая дрожжи.

Йогурт делают иначе: молоко нагревают, затем охлаждают и добавляют две обязательные бактерии — Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Именно они запускают процесс ферментации. В базовом йогурте обычно 2–3 штамма бактерий, но в некоторые добавляют дополнительные пробиотики, например Lactobacillus acidophilus или Bifidobacterium, и общее количество штаммов может достигать 5–6.

Питательная ценность

Кефир и йогурт похожи по основному составу, оба содержат:

белок,

кальций,

калий,

фосфор,

витамины группы B.

В кефире обычно меньше сахара — около 7 г на порцию, тогда как в йогурте может быть до 10–11 г, особенно в сладких вариантах. При выборе готовых продуктов стоит обращать внимание на состав: фруктовые и ароматизированные версии могут содержать слишком много сахара — выше нормы, рекомендованной ВОЗ.

Калорийность (на 1 чашку):

кефир: 104 ккал, 9 г белка, 2 г жира, 12 г углеводов;

йогурт: 195 ккал, 10 г белка, 11 г жира, 14 г углеводов.

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Польза для здоровья

Кефир

В исследованиях на животных штаммы, содержащиеся в кефире, особенно Lactobacillus kefiri, снижали воспалительные реакции, подавляли рост вредных бактерий (Salmonella, H. pylori, E. coli) и влияли на работу иммунной системы: уменьшали уровень провоспалительных веществ и активизировали защитные клетки.

Также кефир может нейтрализовать свободные радикалы — молекулы, которые повреждают клетки и ускоряют старение.

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Кефир содержит кальций, фосфор, витамин D, а в жирных вариантах ещё и витамин K2. Они важны для прочности костей. В клиническом исследовании с участием людей с остеопорозом ежедневное употребление кефира в течение шести месяцев помогло повысить плотность костной ткани.

Систематический обзор иранских учёных показал, что кефир может снижать уровень глюкозы натощак и уровень инсулина у людей с диабетом 2-го типа. Но авторы подчёркивают, что для подтверждения этих эффектов необходимы более масштабные и длительные клинические исследования.

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Йогурт

Некоторые исследования показывают, что йогурт может снижать риск рака толстой и прямой кишки. Наибольший эффект наблюдали у людей, которые ели хотя бы одну порцию йогурта несколько раз в неделю. Учёные предполагают, что такая польза может быть связана с действием пробиотиков и их влиянием на микрофлору кишечника.

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Есть данные и о возможной роли йогурта в профилактике высокого артериального давления. Участники, которые регулярно ели йогурт, реже страдали гипертензией. Однако люди, у которых давление уже было повышенным, выраженного эффекта не отмечали. Йогурт обладает антиоксидантной активностью, но она слабее, чем у кефира.

Также есть наблюдения, что ежедневное потребление половины стакана йогурта было связано с более низким риском избыточного веса и ожирения. Такой эффект исследователи объясняют влиянием пробиотиков на метаболизм и регуляцию аппетита.

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Общие эффекты

Пробиотики, содержащиеся в кефире и йогурте, поддерживают здоровье кишечника и иммунной системы. Они помогают справляться с запором, диареей и симптомами синдрома раздражённого кишечника. Полезные бактерии активируют клетки иммунной защиты и повышают сопротивляемость организма к инфекциям.

Люди с дефицитом лактазы (которые не могут переваривать молочный сахар) переносят кефир и йогурт легче, чем молоко. Во время брожения лактоза частично расщепляется, а ферменты, которые вырабатываются в процессе, помогают её усваивать.

В одном небольшом исследовании кефир улучшал пищеварение у людей с подтверждённой чувствительностью к лактозе. Йогурт также может быть подходящим вариантом. EFSA (Европейское управление по безопасности пищевых продуктов) официально признало, что йогурт с живыми культурами может облегчить переваривание лактозы.

Кефир и йогурт безопасны для большинства людей. Но у некоторых могут возникать вздутие, газообразование или расстройство стула, особенно вначале. Поэтому лучше вводить эти продукты в рацион постепенно, начиная с небольших порций и отслеживая реакцию организма.

Главное

И кефир, и йогурт — полезные кисломолочные продукты с пробиотиками. Они поддерживают здоровье кишечника, иммунную систему и могут снижать риски некоторых заболеваний. Кефир содержит больше пробиотиков и обычно легче усваивается при дефиците лактазы. Йогурт богат питательными веществами, помогает поддерживать вес, может снижать риск гипертензии и колоректального рака. Выбирайте продукт без сахара и добавок, который подходит вам по вкусу, переносимости и составу.

Важные исследования: