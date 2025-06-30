Скрытые соединения кофе оказались полезны при сахарном диабете

У кофе обнаружили новое полезное свойство. Обзор учёных из Южной Кореи показал, что некоторые соединения в этом напитке могут помочь в борьбе с сахарным диабетом 2-го типа.

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Исследователи проанализировали результаты 150 исследований о влиянии кофе и продуктов распада на диабет. В работе упор делали на пять соединений из группы полифенолов (растительных антиоксидантов):

хлорогеновая кислота,

кофейная кислота,

феруловая кислота,

p-кумаровая кислота,

синаповая кислота.

Оказалось, что они влияют сразу на два ключевых фактора развития болезни: повышают чувствительность к инсулину и подавляют хроническое воспаление.

В частности, феруловая и кофейная кислоты усиливают реакцию клеток на инсулин и защищают их от оксидативного стресса. Хлорогеновая, p-кумаровая и синаповая кислоты снижают уровень цитокинов — веществ, которые запускают воспалительный процесс.

Авторы исследования подчёркивают, что эксперименты с кофе на мышах показали обнадёживающие результаты, но нужны спланированные клинические испытания на людях, чтобы подтвердить пользу полифенолов кофе для борьбы с сахарным диабетом.