Скрытые соединения кофе оказались полезны при сахарном диабете
У кофе обнаружили новое полезное свойство. Обзор учёных из Южной Кореи показал, что некоторые соединения в этом напитке могут помочь в борьбе с сахарным диабетом 2-го типа.
Исследователи проанализировали результаты 150 исследований о влиянии кофе и продуктов распада на диабет. В работе упор делали на пять соединений из группы полифенолов (растительных антиоксидантов):
- хлорогеновая кислота,
- кофейная кислота,
- феруловая кислота,
- p-кумаровая кислота,
- синаповая кислота.
Оказалось, что они влияют сразу на два ключевых фактора развития болезни: повышают чувствительность к инсулину и подавляют хроническое воспаление.
В частности, феруловая и кофейная кислоты усиливают реакцию клеток на инсулин и защищают их от оксидативного стресса. Хлорогеновая, p-кумаровая и синаповая кислоты снижают уровень цитокинов — веществ, которые запускают воспалительный процесс.
Авторы исследования подчёркивают, что эксперименты с кофе на мышах показали обнадёживающие результаты, но нужны спланированные клинические испытания на людях, чтобы подтвердить пользу полифенолов кофе для борьбы с сахарным диабетом.