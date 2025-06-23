Учёные назвали вескую причину отказаться от растворимого кофе

Растворимый кофе может быть вреден для пожилых людей. Исследователи из Медицинского университета Хубэй в Китае изучили данные 800 тысяч человек из биобанка Великобритании и пришли к выводу, что популярный напиток связан с риском возникновения возрастной макулярной дегенерации. Работа опубликована в журнале Food Science & Nutrition.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) — это распространённое среди людей старше 50 лет заболевание глаз, при котором поражается срединная область сетчатки. Ежегодно диагностируют около 200 млн таких случаев. Макулодистрофия — одна из главных причин слепоты наряду с катарактой, диабетической ретинопатией и глаукомой.

«Это заболевание характерно почти для всех пожилых людей, особенно после 65-70 лет. К ВМД есть генетическая предрасположенность, также риск развития заболевания увеличивает курение (сразу в 4-6 раз) и плохое питание», — комментирует врач-офтальмолог Шахло Махкамова. Шахло Махкамова врач-офтальмолог, к.м.н.

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Чаще всего встречается сухой вид макулодистрофии, когда в сетчатке появляются желтоватые отложения (друзы). Чем они больше, тем сильнее поражение.

Ранее считалось, что кофе полезен для глаз и, наоборот, снижает риск возрастной макулодистрофии. Однако новая работа китайских учёных ставит это под сомнение.

Они проанализировали, как потребление разных видов кофе связано с риском ВМД в пожилом возрасте. Оказалось, что у тех, кто регулярно пьет растворимый кофе, риск сухой макулярной дегенерации почти в 7 раз выше, чем у тех, кто его не пьёт. При этом молотый кофе и кофе без кофеина на вероятность заболевания никак не влияли.

Авторы предположили, что такие различия в результатах могут быть связаны с особенностями производства и приготовления растворимого кофе. Во время сушки и нагревания в нём образуются вещества, которые участвуют в окислительном стрессе и воспалительных реакциях в клетках сетчатки.