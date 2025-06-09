Учёные сравнили кофе и цикорий и вынесли свой вердикт

Цикорий называют полезной заменой кофе: в нём нет кофеина, зато есть клетчатка и пребиотики. Разобрались, действительно ли он так полезен, когда замена оправданна, а когда бессмысленна.

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Что такое цикорий и как из него делают напиток

Цикорий — это многолетнее растение с голубыми цветками из семейства астровых. Для напитков используют корень: его очищают, обжаривают, измельчают и заваривают как кофе. Получается тёмный, слегка горьковатый настой с ореховым вкусом.

В чём польза цикория

Поддерживает пищеварение и микробиоту

Корень цикория содержит небольшое количество пищевых волокон, в том числе инулин. Это вид растворимой клетчатки, который не усваивается в тонком кишечнике, а становится пищей для полезных бактерий в толстом. Инулин поддерживает микробиоту и может помогать при запорах. Например, в исследовании немецких учёных 44 человека с нарушением стула принимали инулин из цикория четыре недели. Частота и мягкость стула улучшились по сравнению с плацебо.

Влияет на уровень сахара в крови

Некоторые данные показывают, что инулин помогает контролировать уровень сахара. В небольшом исследовании у 40 человек с преддиабетом приём 30 граммов инулина в день в течение двух недель снизил инсулинорезистентность. Это состояние, при котором организм хуже реагирует на собственный инсулин.

В обзоре 25 исследований инулин помогал снижать резистентность к инсулину у людей с диабетом 2-го типа. Но важно учитывать, что большинство таких данных получено не по цикорию как напитку, а по инулину в виде добавки. Пока неясно, может ли небольшое количество инулина в кружке цикория давать такой же эффект, нужны дополнительные исследования.

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Снижает воспаление

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В цикории есть фенольные кислоты — соединения с антиоксидантными свойствами. В лабораторных и животных экспериментах они снижали воспаление, но перенести результаты на людей нельзя. Кроме того, в одном старом исследовании экстракт цикория помогал уменьшить боль и скованность у людей с остеоартритом. Но все эти данные требуют подтверждения в крупных клинических исследованиях.

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Не содержит кофеина

Одно из главных отличий цикория от кофе — в нём нет кофеина. Такой напиток не возбуждает нервную систему, не повышает давление и не мешает сну. Его можно пить в любое время дня, даже вечером. Цикорий подойдёт тем, кто чувствителен к кофеину, страдает от тревожности, нарушений сна или просто хочет сократить потребление кофе.

Ограничения и возможные реакции

В целом цикорий хорошо переносится, но есть ситуации, когда стоит быть осторожнее. Людям с аллергией на амброзию он может не подойти — иногда возникают зуд, отёк и кожные реакции. Для беременных, кормящих и детей точных данных о безопасности напитка нет. Перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

Что выбрать

Цикорий не панацея. Имеет смысл заменить кофе на цикорий, если:

после кофе появляется тревожность, бессонница, скачки давления или сердцебиение;

врач посоветовал ограничить кофеин;

вы хотите постепенно отказаться от кофе.

Но при хорошем самочувствии, отсутствии противопоказаний и умеренном потреблении (2–4 чашки в день) поводов для замены нет. Кофе сам по себе тоже может быть полезен.

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Главное

Цикорий — это мягкий напиток без кофеина. Он не даёт бодрости, как кофе, но может подойти тем, кто хочет сократить потребление кофеина. В нём есть инулин — пребиотик, который может поддерживать пищеварение и уровень сахара в крови, хотя серьёзных доказательств пока немного. Обычно цикорий хорошо переносится, но при аллергии, беременности или грудном вскармливании лучше проконсультироваться с врачом. Если вы пьёте 2–4 чашки кофе в день, хорошо его переносите и у вас нет противопоказаний, менять его на цикорий нет смысла. Выбирать напиток стоит по самочувствию и вкусу, а не из-за модных советов.

Важные исследования: