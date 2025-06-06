Доступный каждому напиток оказался полезен для сердца и мозга

Помимо терпкого вкуса и согревающего эффекта, у чая есть другие полезные свойства. Доктор биологических наук, доцент Химико-фармацевтического университета и автор популяризаторского проекта «Настоящий ботаник» Михаил Гончаров рассказал «Рамблеру», как этот напиток влияет на здоровье и от каких болезней защищает.

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Бодрит

Может показаться странным, но в чайных листьях кофеина больше, чем в зёрнах кофе. Однако при заваривании кофеин в чае связывается с таннидами (дубильными веществами) и образует таннат кофеина. У него не такой выраженный тонизирующий эффект.

«Таннат кофеина, который ещё называют теином, обладает более мягким действием (прежде всего на сердце). Он быстрее выводится из организма, что препятствует его накоплению. И, в отличие от чистого кофеина, он не такой горький на вкус». Михаил Гончаров ботаник, доктор биологических наук

А ещё чай сильнее разводят с водой, чем кофе. Поэтому в среднем в одной чашке (150 мл) чёрного чая содержится примерно 30 мг кофеина, а в чашке зернового кофе — 85 мг.

Содержит много антиоксидантов

Кроме кофеина в этом напитке много полифенолов — это антиоксиданты. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы (активные формы кислорода), которые запускают окислительный процесс.

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Считается, что оксидативный стресс участвует в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера. Поэтому потребление богатого антиоксидантами чая можно считать профилактикой рака и деменции.

«В чае содержатся полифенолы различных групп. Это прежде всего флавоноиды из группы катехинов. При ферментации они могут превращаться в более сложные вещества: теафлавины и теарубигины. Другая группа полифенолов в чае — дубильные вещества. Это соединение катехинов с галловой кислотой. Именно они придают чаю терпкий вкус», — говорит специалист.

Исследование Университета естественных наук в Познани показало: больше всего антиоксидантов в жёлтом чае, а меньше всего — в чёрном.

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Защищает от рака

Исследование Техасского университета показало, что вещество эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) из зелёного чая подавляет образование новых кровеносных сосудов, которые нужны для роста раковых опухолей, и замедляет распространение раковых клеток по организму (появление метастазов). Кроме того, катехины зелёного чая останавливают деление раковых клеток и запускают их запрограммированную гибель.

«Эпигаллокатехин-3-галлат — это полифенольное соединение из группы катехинов. В больших количествах он есть в белом и зелёном чае, в чёрном его значительно меньше. Есть исследования, которые показывают, что он влияет на размер опухолей и повышает концентрацию. Однако для терапевтической дозы нужно выпить 10–16 чашек чая. В таких количествах он может быть токсичным для печени», — предупреждает доктор биологических наук.

Полезен для сердца

В большей степени это касается зелёного чая. Метаанализ 2022 года подтвердил, что этот напиток влияет на ключевые кардиометаболические показатели:

индекс массы тела,

артериальное давление,

гликемический статус,

липидный профиль.

Авторы исследования пришли к выводу: те, кто регулярно пьёт зелёный чай, меньше склонны к ожирению, скачкам глюкозы и повышенному уровню «плохого» холестерина.

«Для сердца прежде всего полезны комплексы таннидов с кофеином (таннат кофеина), которые расширяют сосуды, снимают спазмы, нормализуют артериальное давление. А также катехины, которые укрепляют капилляры», — говорит Михаил Гончаров.

Исследование Гилянского университета медицинских наук в Иране показало, что регулярное употребление чая (особенно зелёного) может снизить систолическое (верхнее) давление на 3 мм, а диастолическое (нижнее) — на 1 мм рт. ст. Однако для выраженного эффекта чай нужно пить дольше трёх месяцев.

Снижает риск катаракты

Полифенолы и кофеин из листьев чая, вероятно, снижают риск помутнения хрусталика у пожилых людей. Исследование Гаосюнского медицинского университета с участием 12 тысяч человек показало: риск развития катаракты на 16% меньше у тех, кто каждый день пьёт по две чашки.

Отчасти это подтверждают результаты эксперимента на крысах. Учёные из Университета Бравиджая в Индонезии вводили грызунам с катарактой эпигаллокатехин-3-галлат (тот самый катехин EGCG, о котором мы говорили выше). Через 20 дней у крыс, которые получали лечение, помутнение хрусталика замедлилось.

Важно. Результаты исследований на крысах нельзя переносить на людей. Испытания с грызунами — только первый этап работы. Нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить, как именно чай действует на людей с катарактой.

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Задерживает болезнь Паркинсона

Многочисленные исследования указывают на то, что между регулярным потреблением чая и началом болезни Паркинсона есть связь. При этом заболевании постепенно разрушаются нейроны, в результате страдает координация движений и снижаются когнитивные способности — память, внимание, концентрация. Метаанализ Шаньдунского технологического университета с включением восьми статей показал: риск болезни Паркинсона на 15% ниже у тех, кто регулярно пьёт чай.

«Эффекты чая на нервную систему (прежде всего центральную) связывают с действием в первую очередь кофеина», — уточняет Михаил Гончаров.

Учёные из Университета Кордовы в Испании пришли к похожему выводу. Причём особенно этот защитный эффект выражен в китайской популяции, где чай пьют регулярно и в больших количествах.

Главное

Чай может быть полезен для здоровья. Содержащиеся в нём полифенолы и кофеин нейтрализуют свободные радикалы и мешают окислительному стрессу. Исследования показывают, что чай помогает замедлять распространение рака, защищать от болезни Паркинсона, снижать артериальное давление и контролировать уровень холестерина и глюкозы в крови. Также чай, вероятно, снижает риски катаракты. Но нужны дополнительные исследования, чтобы это подтвердить.

Важные исследования