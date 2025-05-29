Учёные объяснили, как отличить полезный плавленый сыр от вредного

Что в составе плавленого сыра и есть ли от него польза
Плавленый сыр — мягкий, вкусный и долго хранится. Но насколько он полезен? Разобрались, из чего делают плавленые сыры и чем они отличаются от обычных.
Первый плавленый сыр появился в 1911 году. Швейцарские химики пищевого производства Вальтер Гербер и Фриц Штеттлер растопили на огне сыр эмменталь и добавили к нему цитрат натрия. После охлаждения сыр стал похож на пасту, а срок его хранения увеличился. Изобретение быстро получило признание, особенно в армии: для солдатских пайков долгий срок хранения был преимуществом.
Из чего сейчас делают плавленый сыр
За 100 лет технология производства изменилась. Сегодня в состав продукта входят:
- полутвёрдые сыры (вроде голландского),
- сливочное масло,
- молочный белок,
- сухое молоко,
- соль,
- вода,
- добавки.
Обязательный ингредиент плавленого сыра — соли-плавители. Благодаря им продукт остаётся мягким. Чаще всего это фосфаты и цитраты (соли лимонной кислоты) натрия и калия. Их добавляют в разных соотношениях в зависимости от желаемой консистенции: пастообразной, творожной или ломтевой.
Важно! Эти вещества считаются безопасными для здоровья. Однако в больших количествах они могут навредить. Исследования показывают: в большом количестве фосфаты увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а цитраты — воспалительных заболеваний кишечника. Но для этого нужно съедать по килограмму плавленого сыра в день.
Какие добавки используют
Для придания нужного вкуса, текстуры и цвета используют различные добавки. Чаще всего это:
- красители — в большинстве случаев натурального происхождения вроде аннато или кармина (у некоторых людей они могут вызвать аллергию);
- консерванты — низин, сорбиновая кислота и её соли (считаются безопасными);
- загустители (агар-агар, желатин, каррагинан, камедь);
- антиокислители — замедляют окисление жиров, чтобы те не давали горечь;
- ароматизаторы.
Как правило, вышеперечисленные компоненты содержатся в сырах в допустимых и безопасных количествах. В высоких концентрациях этих веществ просто нет смысла.
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Чем могут заменить ингредиенты
Плавленый сыр, сделанный из качественных ингредиентов, обходится дорого. Чтобы удешевить продукт, производители могут:
- заменять сливочное масло на растительное;
- вместо сыра использовать белковые молочные концентраты и творожные массы;
- снижать долю молочного жира, используя пальмовое масло;
- дорогие виды сыра заменять на более дешёвые.
Чем полезен плавленый сыр
Как и другие молочные продукты, он богат кальцием. Этот минерал необходим для поддержания прочности костей и профилактики остеопороза. По данным исследований, молочные продукты обеспечивают до 70% всего поступающего в организм кальция.
Плавленый сыр — источник молочного протеина, одного из самых ценных по составу. Он содержит все незаменимые аминокислоты, что делает его полноценным белком с точки зрения биологической ценности.
В чём потенциальный вред
Плавленый сыр — это ультрапереработанный продукт. Он проходит глубокую обработку и содержит много различных добавок. Регулярное потребление такой пищи связано с повышенным риском ожирения, диабета 2-го типа, болезней сердца и даже депрессии. Поэтому часто его есть нежелательно.
Калории
В зависимости от жирности, калорийность такого сыра составляет от 150 до 250 ккал на 100 граммов. Содержащиеся в нём ароматизаторы и красители усиливают аппетит. Это побуждает человека съедать больше (например, по сравнению с обычным твёрдым сыром). А лишние калории — основная причина ожирения. В развитых странах оно уже приобрело характер эпидемии. Поэтому высококалорийными продуктами (в том числе и плавленым сыром) нельзя злоупотреблять.
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Насыщенные жиры
В плавленых сырах их много. А избыток может повышать уровень «плохого» холестерина и увеличивать риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя некоторые исследования это утверждение ставят под сомнение, говоря, что молочный жир не так вреден, как животный.
Соль
Соль (хлорид натрия) — консервант и усилитель вкуса, но в плавленом сыре её обычно слишком много. Один ломтик может содержать до 20% от дневной нормы натрия. Продукты с высоким содержанием соли повышают риск гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Главное
Плавленый сыр может быть источником кальция и полноценного белка, особенно если изготовлен из качественных ингредиентов и без лишних добавок. Главное — внимательно читать состав и выбирать те варианты, в которых мало заменителей и много натуральных молочных компонентов.
Как и любой ультрапереработанный продукт, плавленый сыр требует умеренности. Допустимая норма — один-два ломтика в день при условии, что человек питается сбалансированно. Но если в рационе уже и так много переработанных продуктов, стоит ограничить потребление плавленых сыров.
Важные исследования
- Пищевые фосфаты и их влияние на здоровье человека
- Потребление кальция и здоровье — о том, как адекватное потребление кальция способствует снижению риска гипертонии, остеопороза и других заболеваний.
- Молочные жиры и сердечно-сосудистые заболевания: стоит ли беспокоиться? — о том, что современные исследования ставят под сомнение прежние опасения по поводу молочных жиров и показывают, что ферментированные молочные продукты могут даже снижать кардиометаболические риски.