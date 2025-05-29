Врач рассказала, что скрывает курица с птицефабрик

Курица — один из самых доступных и популярных источников белка. Но вокруг мяса птицы много страхов: гормоны, антибиотики, вредный первый бульон. Врач-диетолог Екатерина Шебедя рассказала «Рамблеру», есть ли повод для тревоги.

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Гормоны в курице

Есть мнение, что куры-бройлеры быстро набирают товарный вес, потому что им делают уколы с гормонами роста. На деле гормональные стимуляторы не применяют ни в России, ни в большинстве других стран. Это запрещено законом.

«Гормоны для роста бройлеров — это миф. Для мясного производства разводят гибридов, это специально выведенные куры, которые от природы быстро набирают массу». Екатерина Шебедя врач-диетолог

Бройлеры действительно растут быстро, но не из-за препаратов. Это результат долгой селекционной работы, точного подбора кормов и оптимальных условий содержания. Птице обеспечивают стабильный режим кормления, доступ к воде, витамины и защиту от инфекций — всё это вместе позволяет за короткое время получить мясо нужного качества.

Кроме того, применение гормонов в птицеводстве невыгодно. Чтобы получить хоть какой-то эффект, препараты нужно вводить многократно, такой подход по стоимости сопоставим с содержанием птицы.

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Зачем птицам антибиотики

Второй частый страх связан с антибиотиками. Их применяют не для ускорения роста, а для лечения и профилактики инфекций.

При промышленном производстве птиц содержат в больших группах, поэтому бактерии быстро передаются от одной особи к другой. Если возникнет вспышка, есть риск массовой гибели поголовья.

«Птицы тоже могут болеть бактериальными инфекциями. Чтобы их вылечить, нужны антибиотики», — поясняет врач-диетолог.

Эти препараты помогают контролировать здоровье стада, предотвращают заражение и обеспечивают безопасность мяса. Без них производство стало бы нестабильным и потенциально опасным как для птиц, так и для людей.

Полный отказ от антибиотиков возможен только в идеальных условиях — при индивидуальном содержании и постоянном ветеринарном контроле. Но в масштабах птицефабрик такие условия почти недостижимы.

Остатки антибиотиков в мясе

«Если соблюдать правила применения антибиотиков, они выводятся из организма птицы и не попадают в конечный продукт», — говорит Екатерина Шебедя.

Антибиотики отменяют за несколько дней до убоя. За это время препараты разрушаются и организм успевает их вывести. Остаточные следы, если и остаются, не представляют опасности. Они находятся в пределах допустимой нормы, это контролируют государственные органы. В России следуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

Контроль касается не только самих антибиотиков, но и их метаболитов — веществ, образующихся при распаде препаратов. Их количество строго ограниченно. Если соблюдаются технологии выращивания и ветеринарные требования, курица в магазинах безопасна для потребителей.

Результаты независимых проверок подтверждают: нарушения — редкость. По данным Роскачества, в 2024 году не было ни одного случая превышения допустимого уровня антибиотиков среди 19 образцов охлаждённого куриного мяса. Также эксперты не обнаружили в них ни гормональных препаратов, ни бактерий. Это говорит о высоком уровне санитарного контроля на производстве.

Особенности первого бульона

Если мясо выращено с соблюдением норм, остаточных антибиотиков в нём либо нет, либо их концентрация настолько мала, что не представляет угрозы. Но сливать первый бульон может быть полезно только с точки зрения вкуса и гигиены.

«Даже если антибиотики оказались в птице, которую вы купили, при готовке они разрушаются. Закладывать курицу для варки рекомендуют в холодную воду, чтобы мясо прогревалось равномерно. Проварите 15 минут и слейте первый бульон — это поможет избавиться не только от возможных остатков химических веществ, но и от избытка экстрактивных веществ», — объясняет врач-диетолог Екатерина Шебедя.

Экстрактивные вещества — это соединения, которые придают бульону выраженный вкус и запах. В небольшом количестве они не вредны, но, если их много, такой бульон может вызвать тяжесть в желудке.

Главное правило — курицу нужно хорошо проварить или прожарить. Достаточная термическая обработка разрушает и следы антибиотиков, и возможные бактерии, если они вдруг остались в мясе.

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Чем домашняя курица может быть опаснее магазинной

Кажется, что курица из деревни — более чистый и безопасный продукт. В ней нет ни антибиотиков, ни гормонов, ни вредных добавок. Это не совсем так.

«Основная опасность домашней курицы — это недолеченные инфекции, когда птицу стремятся вырастить без антибиотиков», — объясняет врач-диетолог.

В условиях частного хозяйства птица часто растёт без ветеринарного наблюдения. Её не всегда вакцинируют и проводят профилактику болезней. В результате курица может быть носителем инфекций, которые не заметны внешне, но сохраняются в мясе. Среди них — сальмонеллёз, кампилобактериоз и другие кишечные инфекции.

На крупных птицефабриках все процессы контролируют: от кормления до санитарной обработки. Перед убоем проверяют, чтобы в мясе не осталось следов антибиотиков, соблюдают режим хранения, проводят регулярные лабораторные тесты. А вот при покупке курицы «с рук» или на стихийном рынке такой гарантии нет, даже если внешне мясо выглядит хорошо.

«Важно понимать: само по себе отсутствие антибиотиков — это не всегда плюс. Иногда именно из-за отказа от лечения птица остаётся больной и становится источником заражения. Поэтому безопаснее выбирать курицу от проверенного производителя, чем полагаться на домашний продукт без контроля качества», — добавляет Екатерина Шебедя.

Главное

Бройлеры растут быстро не из-за гормонов или добавок, а потому, что это заложено в их породе. Им дают сбалансированные корма, обеспечивают подходящие условия, и этого достаточно, чтобы птица набирала вес. Антибиотики применяют на птицефабриках, чтобы защитить поголовье от болезней. Перед убоем препараты отменяют, и за это время они выводятся из организма. Готовую продукцию проверяют — если все требования соблюдены, мясо безопасно. Кажется, что домашняя курица безопаснее магазинной, но это не так. Без ветеринарного контроля птица может быть заражена инфекциями. Поэтому безопаснее выбирать курицу от производителей, которые соблюдают санитарные нормы и проходят регулярные проверки.

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