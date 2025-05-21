Учёные назвали сок, который снижает давление

Это одно из немногих народных средств, пользу которых подтвердила наука. Разобрались, что известно учёным.

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Свекольный сок при высоком давлении

Это тот случай, когда народный метод лечения попал под прицел науки. Учёных заинтересовала свёкла из-за высокого содержания в ней природных нитратов. Попадая в организм, эти соединения превращаются в оксид азота. Молекула расслабляет гладкую мускулатуру сосудов, расширяет их просвет и улучшает кровоток. В результате снижается давление.

Гипотензивный эффект свёклы подтверждён научно. В 2017 году был опубликован метаанализ, в котором оценили влияние свекольного сока на артериальное давление у людей с нормальным и повышенным давлением. Выяснилось, что регулярное употребление свекольного сока снижает систолическое (верхнее) давление в среднем на 3,55 мм рт. ст., а максимальный эффект составил 9,37 мм рт. ст. Это сопоставимо с лекарствами, которые снижают давление на 10–15 мм рт. ст.

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Важно. Свекольный сок не альтернатива лекарствам. Если врач назначил препараты, нужно следовать предписанным рекомендациям.

Сколько свекольного сока нужно выпить

В 2022 году была опубликована работа, в которой проанализировали данные нескольких исследований. Участники пили разные объёмы сока — 70, 140 и 250 мл в сутки в течение 3–60 дней. Снижение давления отмечалось у всех, но максимальный эффект был у тех, кто пил по 250 мл свекольного сока ежедневно.

Согласно исследованию 2008 года, снижение артериального давления отмечалось уже через три часа после приёма напитка. Однако для устойчивого результата сок нужно было пить регулярно на протяжении минимум 60 дней.

Можно ли пить свекольный сок и одновременно принимать лекарства от давления

В большинстве случаев свекольный сок можно пить даже тем, кто уже принимает лекарства от гипертензии. Однако следует учитывать, что сок и препараты могут усилить действие друг друга. Слишком сильное снижение давления может вызвать:

головокружение,

затуманенное зрение,

слабость,

тошноту,

головную боль,

учащённое сердцебиение,

обморок.

Гипотония (пониженное давление) может быть опасной, особенно для пожилых людей и пациентов с заболеваниями сердца. Поэтому, прежде чем включать свекольный сок в рацион, обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом.

Чем ещё полезен свекольный сок

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Повышает выносливость при физических нагрузках

Оксид азота (который образуется из нитратов свёклы) улучшает кровоток и снабжает мышцы кислородом, что повышает физическую работоспособность.

Согласно обзорному исследованию 2017 года, регулярное употребление свекольного сока в течение 5–6 дней:

увеличивает выносливость;

улучшает работу сердца и лёгких при интенсивных нагрузках.

Снижает риск развития рака

В свёкле содержатся водорастворимые антиоксиданты — беталаины, которые обеспечивают яркий цвет корнеплода. Кроме того, свёкла богата флавоноидами и полифенолами, обладающими противовоспалительными свойствами.

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы — молекулы, которые повреждают клетки и запускают воспалительные процессы. Избыточное накопление свободных радикалов повышает риск в том числе онкологических заболеваний.

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Улучшает работу печени

Исследования на животных показывают, что свекольный антиоксидант бетаин способствует снижению жировых отложений в печени. Таким образом, регулярное употребление свекольного сока, вероятно, может снижать риск развития жирового гепатоза печени, при котором в её клетках накапливается избыток жира. Однако, чтобы в этом убедиться, нужны исследования с участием добровольцев.

Снижает уровень холестерина

Обзорное исследование 2020 года показало, что свекольный сок благоприятно влияет на липидный профиль крови (содержание и соотношение разных фракций холестерина), снижает уровень общего и «плохого» холестерина. При этом свекольный сок способствует повышению уровня «хорошего» холестерина.

Может ли свекольный сок навредить

Несмотря на внушительный список полезных свойств, у свекольного сока есть и недостатки. Самый безобидный — это красная моча.

Свёкла содержит большое количество оксалатов. При определённых условиях эти вещества могут сформировать камни в почках. Поэтому людям с повышенным риском мочекаменной болезни лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем начать пить свекольный сок.

Так ли полезна свёкла, как свекольный сок

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Имеющиеся научные исследования касаются именно свекольного сока. В нём содержатся высокие концентрации полезных веществ (нитратов, антиоксидантов), которые обеспечивают положительные эффекты. Тем не менее добавление свёклы в рацион точно не навредит.

Главное

Свекольный сок — средство с доказанной пользой для здоровья. Он снижает артериальное давление, улучшает выносливость, оздоравливает печень и нормализует липидный профиль.

При этом свекольный сок может и навредить. Если вы решили пить его регулярно, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Важные исследования