Защита от рака, деменции и ещё 4 причины выпить кофе прямо сейчас

Каждый день в мире выпивают по 3 млрд чашек кофе. Это самый популярный напиток в большинстве стран. Разобрались, что наука думает о кофе и чего от него больше — пользы или вреда.

© KamranAydinov/Freepik

Кофе и рак

Долгое время считалось, что кофе повышает риск онкологических заболеваний. Однако в 2016 году Международное агентство по изучению рака официально сняло с него статус канцерогенности. Новые исследования показывают, что кофе, наоборот, защищает от некоторых видов рака.

Например, метаанализ международной группы учёных показал, что четыре чашки кофе в день (здесь и далее подразумевается эспрессо) снижают риск рака эндометрия у женщин на 20%, а в постменопаузе эффект ещё сильнее — риск ниже на 24%.

Похожий метаанализ провели исследователи из Италии, Польши и Великобритании. Только они изучали связь кофе с раком печени и желчных путей. Оказалось, что одна дополнительная чашка кофе в день снижает вероятность рака печени на 15%.

Подобных исследований довольно много. Правда, есть одно но. Слишком горячий кофе может спровоцировать рак пищевода. Исследование, опубликованное в журнале BMC Cancer, показало: опасна температура выше 65 °C. Причём это касается не только кофе, но и других напитков вроде чая или мате.

© Gray StudioPro/Freepik

Кофе и сахарный диабет

Потребление кофе связано с более низким риском диабета 2-го типа. Когортные исследования в США показывают: у тех, кто регулярно пьёт кофе, диабет развивается реже. Считается, что такой эффект обеспечивает кофеин — он ускоряет метаболизм глюкозы и инсулина. Хотя эксперименты на мышах демонстрируют, что другие компоненты кофейных зёрен, например хлорогеновая кислота и тригонеллин, тоже важны.

Другое исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения выявило связь между потреблением кофе и уровнем адипонектина. Этот гормон влияет на чувствительность тканей к инсулину, и у пациентов с ожирением и сахарным диабетом показатели адипонектина обычно занижены.

Восьминедельный эксперимент с участием 45 здоровых мужчин показал: если каждый день пить до 5 чашек кофе, уровень адипонектина растёт. Это тоже можно считать профилактикой метаболических нарушений и сахарного диабета.

Кофе и болезни сердца

Современные исследования сходятся во мнении, что кофе в умеренных количествах (до 3–4 чашек в день) безопасен для сердечно-сосудистой системы. Если повысить эту дозировку, у людей из группы риска могут быть негативные последствия.

Дело в том, что кофеин обладает прогипертензивным эффектом — повышает артериальное давление. При этом другие компоненты напитка, наоборот, полезны для сердца. Поэтому людям с артериальной гипертензией есть смысл перейти на кофе без кофеина.

Кофе и депрессия

Кофе может влиять на психоэмоциональное состояние. Метаанализ Университета Циндао в Китае, который объединил 19 статей и больше 300 тысяч участников, показал: каждая чашка кофе снижает риск депрессии на 8%. Причём эффект сохранялся, если доза кофеина больше 68 мг (1 чашка эспрессо), но меньше 509 мг (6–7 чашек).

Дозозависимый эффект подтверждает наблюдательное исследование в США, которое длилось 10 лет. Оказалось, что у женщин, которые пьют 2–3 чашки кофе в день, депрессии бывают на 15% реже, чем у выпивающих одну чашку кофе.

© prostooleh/Freepik

Кофе и деменция

Влияние кофе на когнитивные функции изучено плохо. Однако есть небольшие исследования, которые подтверждают профилактическую пользу кофеина против деменции.

Популяционное исследование факторов сердечно-сосудистого риска, старения и деменции (CAIDE) показало: у тех, кто пьёт кофе в среднем возрасте (примерно до 50 лет), болезнь Альцгеймера после 65 лет встречается реже. Причём самый низкий риск (на 65% ниже среднего) был у тех, кто выпивал по 3–5 чашек в день.

Кофе и кости

Кофе способствует выведению кальция, поэтому теоретически может снижать плотность костей, особенно у женщин в постменопаузе. Были даже исследования, которые подтвердили связь между потреблением кофе и переломами у пациентов с остеопорозом (чаще всего бывает у женщин в постменопаузе).

Однако все подобные наблюдения были сделаны в группах населения, которые изначально потребляют мало кальция. Поэтому эти результаты нельзя считать доказательством причинно-следственной связи между потреблением кофе и хрупкостью костей.

Современные данные говорят, что влияние кофе на минерализацию костей несущественно, поэтому этот напиток не может быть фактором риска остеопороза.

Главное

У кофе есть полезные свойства. Он снижает риск некоторых видов рака, например печени и эндометрия. Однако обжигающий напиток с температурой выше 65 °C, наоборот, повышает вероятность рака пищевода. Кофе снижает риски развития депрессии и болезни Альцгеймера, если пить его регулярно. Для сердца кофеин вреден — он повышает давление, но только в больших количествах. Зато другие компоненты кофе полезны для сердечно-сосудистой системы, поэтому людям из группы риска можно пить кофе без кофеина. Кофе способствует выведению кальция, но на плотность костей почти не влияет, поэтому женщинам в постменопаузе с высоким риском остеопороза его тоже можно пить.

Важные исследования