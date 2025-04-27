Главные по бутербродам: учёные нашли нейроны голода

Почему так тянет к еде, даже когда не голоден? Ответ на этот вопрос лежит в области мозга, отвечающей за эмоции и мотивацию. Учёные обнаружили там новые нейроны, которые отвечают за желание есть вредное и вкусное во время стресса. Разобрались, как это открытие может помочь в борьбе с перееданием.

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Что случилось

Международная группа учёных из Института Макса Планка, Регенсбургского и Стэнфордского университетов обнаружила в мозге особые нейроны, которые по-разному управляют желанием есть и пить. Эти клетки расположены в миндалине — участке мозга, отвечающем за эмоции и мотивацию. Исследование на мышах показало:

одни нейроны включаются, когда организм испытывает жажду;

другие — когда возникает чувство голода.

При активации таких нейронов животные начинали пить или есть, даже когда не нуждались в этом. Это открытие помогает лучше понять механизмы нарушения пищевого поведения и даже алкогольной зависимости.

Где в мозге центр аппетита

За чувство аппетита отвечает несколько зон. Одну из ключевых ролей играет миндалевидное тело (миндалина, или амигдала). Это структура, которая управляет страхами и мотивацией. Оказалось, что она ещё и регулирует базовые потребности — когда есть, а когда пить.

Исследователи показали, что в центральной части миндалины есть особые «голодные» и «жаждущие» нейроны. Одни из них заточены только под чувство жажды. При их активации мыши начинали пить даже без видимой потребности. Другие нейроны управляли и тягой к еде, и желанием попить.

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Эмоции и аппетит

Миндалевидное тело не просто «включает» или «выключает» аппетит. Оно также эмоционально окрашивает еду. Ранее та же команда учёных уже выяснила, что определённые нейроны в миндалине умеют «привязывать» еду к эмоциям. Так, вкусная еда вызывает удовольствие, испорченная — отвращение, а при тошноте аппетит и вовсе исчезает. Другими словами, мозг не просто регистрирует чувство голода, он решает, стоит ли есть конкретно здесь и сейчас и что именно.

В новом эксперименте учёные пошли ещё дальше. Исследователи попытались изменить вкусовые предпочтения мышей. Они давали животным жидкость с неприятным вкусом, но одновременно стимулировали те самые нейроны в миндалине, которые отвечают за мотивацию пить. В результате мыши начинали пить то, чего раньше избегали.

Исследование показывает: мозг может изменить восприятие еды или напитков, если в момент их потребления активируются нейроны, связанные с сильной внутренней мотивацией, например жаждой. В таких условиях даже неприятный вкус может начать восприниматься как привлекательный. Это говорит о том, что восприятие пищи в мозге зависит не только от вкуса, но и от контекста, в котором она потребляется. Если в этот момент включены системы, связанные с потребностью или наградой, мозг может «переоценить» продукт. Именно так формируются устойчивые пищевые привычки и эмоциональные привязки к еде. Например, это тяга к сладкому во время стресса или желание заесть плохое настроение.

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Эмоциональный и физический голод — как отличить?

Нейропсихолог Екатерина Шацкова рассказала «Рамблеру» о трёх признаках эмоционального голода.

Первый — это когда хочется съесть что-то определённое. Как правило, это какая-то сладость или фастфуд, поскольку в такой еде много быстрых калорий. В ответ на такую еду высвободится дофамин, и человек получит временное удовлетворение. Второй признак — когда нет чувства физического насыщения, хочется ещё и ещё. Наконец, третья особенность — это резкое чувство голода. Когда речь идёт о физическом голоде, он развивается постепенно.

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Специалист подчёркивает, что эмоциональный голод — это реакция на стресс.

«Это компенсаторное поведение, когда человек (в данном случае) с помощью еды пытается справиться с внутренними проблемами. Те же причины, например, и у людей, злоупотребляющих алкоголем. Поэтому в этом случае нужно работать с источниками стресса — устранять или минимизировать их». Екатерина Шацкова клинический психолог

Возможно ли перепрошить мозг?

Екатерина Шацкова отмечает, что о роли миндалины в пищевом поведении известно давно.

«Новое исследование уточнило эти данные. Теперь мы знаем о конкретных нейронах, которые выполняют специфические функции. Эта информация может лечь в основу разработки новых фармакологических препаратов или устройств для стимуляции мозга», — комментирует она.

Переучить же мозг полюбить здоровую еду (вместо вредной) — задача не из лёгких. Миндалина — древняя структура, и изменить её быстро и просто не получится. Сегодня практикуют психотерапевтические методики (та же когнитивно-поведенческая терапия), которые позволяют человеку выработать новые привычки и скорректировать компульсивное поведение. Но всё это без непосредственного воздействия на мозг. Возможно, в будущем появятся технологии, с помощью которых можно будет стимулировать определённые нейроны (например, чтобы подавить чувство голода).

Главное

Учёные нашли особые нейроны в миндалине мозга, которые отдельно управляют желанием есть и пить. Эти клетки активируют аппетит даже при отсутствии физической потребности и могут формировать устойчивые вредные пищевые привычки. Открытие помогает понять, как эмоциональное состояние влияет на поведение, связанное с едой. Это может стать основой для новых методов лечения компульсивного переедания и нарушений пищевого поведения.

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