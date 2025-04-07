Как есть меньше сладкого: 7 советов от учёных

Резко ограничить потребление сахара может быть сложно — он связан с системой вознаграждения в мозге, которая отвечает за чувство удовольствия. Специалисты по здоровому питанию рекомендуют не убрать, а скорректировать количество сахара в рационе до разумных пределов. Разобрались, как это сделать.

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Сколько можно съесть без вреда здоровью

Не обязательно полностью отказываться от сахара. Например, американские специалисты советуют следить за тем, чтобы на добавленный сахар приходилось не более 10% суточной калорийности. То есть, если дневной рацион составляет 2000 килокалорий, то «сахарных» в них должно быть максимум 200. Это примерно 12 чайных ложек (или 50 граммов) сахара. На первый взгляд это много, но:

баночка сладкой газировки ёмкостью 330 мл содержит 9 чайных ложек сахара (35 граммов),

стограммовая плитка шоколада — это около 40 г сахара (точную информацию читайте на упаковке).

К этому можно добавить сахар в кофе и чае, сдобную выпечку, соусы (майонез, кетчуп и другие) и переработанные продукты. Отметим, что у Всемирной организации здравоохранения ещё более жётские требования — максимум 5% калорий добавленного сахара в сутки, это 6 чайных ложек.

Тяга к сладкому сильнее воли

Есть люди, которые могут одномоментно отказаться от сладкого, у них снижается риск:

ожирения и сахарного диабета 2-го типа,

некоторых видов рака,

заболеваний зубов.

Часто попытки жёстко ограничить сладкое ни к чему не приводят. А всё потому, что сахар активирует опиоидные рецепторы и стимулирует систему вознаграждения в мозге. Учёные из Принстонского университета показали, что у крыс от сахара развивается зависимость (подобно алкогольной и наркотической). Можно ли утверждать такое в отношении людей, пока неизвестно — у разных учёных разные мнения на по этому вопросу.

Сначала утолите голод

Важно отличать голод от тяги к сладкому. В первом случае организм подаёт сигнал, что ему нужна энергия. Во-втором — сигнал, что нужно получить удовольствие. В этом случае подойдёт тест с корочкой чёрствового хлеба. Если вы хотите её съесть, значит, вы голодны. Съешьте полноценное блюдо, например, кусок мяса с гарниром и овощным салатом. Это и белок, и медленные углеводы, и жиры, и клетчатка. Так организм насытится, а тяга к вредным перекусам постепенно будет снижаться.

Откажитесь от сладких напитков

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Это источник пустых калорий, которые не дают чувство сытости и одна из причин, почему от сладких газировок так быстро набирают вес.

Лучше заменить их на:

чистую воду,

газированную воду без сахара,

чай (в том числе травяной).

Ищите альтернативу сладостям

Десерт — это не только смесь сахаров с жирами, но и ритуал. Отказаться от пирожного или торта после обеда довольно тяжёло, если вы уже к этому привыкли. Ищите более здоровую альтернативу, например:

запечённые яблоки со сливками и орехом,

со сливками и орехом, греческий йогурт с ягодами,

с ягодами, свежие фрукты (но не фруктовые соки),

(но не фруктовые соки), чёрный шоколад (не менее 70% какао).

Кстати, ягоды — отличная альтернатива сладкому. Они сладкие на вкус, при этом в них много клетчатки.

Не бойтесь жира

В обезжиренные продукты добавляют сахар, чтобы сохранить вкус, Обязательно читайте состав и сравните содержание сахара в обезжиренных и обычных продуктах.

Избегайте обработанной пищи

Старайтесь есть как можно больше цельных продуктов. Это овощи, фрукты, крупы, бобовые, мясо и рыба. Они не проходят промышленную обраработку и не содержат добавленных сахаров, усилителей вкуса и прочих добавок.

На противоположном полюсе — ультрапереработанные продукты. Это газировка, чипсы, хлопья, сладости, готовые супы, соусы, колбасы и прочие изделия. Вкус у них яркий, что достигается за счёт сахара, соли, жиров и добавок.

Учёные из Университета Тафтса и Университета Сан-Паоло выяснили, что почти 90% добавленного сахара в рационе поступает именно из ультрапереработанных продуктов. А из еды, приготовленной дома из обычных ингредиентов — меньше 10%.

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Ешьте больше белка

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Чем больше в рационе сахара — тем чаще хочется есть. Уровень глюкозы в крови резко повышается, а потом также быстро снижается. Такие качели только усиливают тягу к перекусам.

Белок работает наоборот. Он замедляет переваривание пищи, помогает дольше быть сытым и снижает уровень гормона голода грелина. В одном исследовании учёные из Университета Миссури выяснили, что увеличение белка в рационе на 25% снижает количество пищевых срывов на 60%.

Таким образом, чтобы есть меньше сахара, добавьте в рацион больше белковых продуктов. Это яйца, мясо, рыба, орехи и молочные продукты.

Высыпайтесь

Учёные из Калифорнийского университета в Беркли установили, что недосып повышает тягу к жирной и сладкой пище. В таком случае мозгу нужно быстрое топливо, и он требует калорий любой ценой.

Исследователи из Северо-Западного Университета в Чикаго подтвердили, что люди, которые ложатся поздно и спят мало, чаще выбирают фастфуд и сладкие напитки. Они также едят меньше овощей и фруктов.

Главное

Полностью исключать сахар из рациона не обязательно. Достаточно сократить его количество до разумного минимума. Хорошим ориентиром может стать правило 10% — на добавленный сахар должно приходиться не более 10% суточных калорий.

Для этого нужно изменить пищевые привычки. Откажитесь от сладкой газировки, научитесь отличать голод от желания быстрого удовольствия, ешьте больше белка и избегайте ультрапереработанных продуктов.

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