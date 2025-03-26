Ртуть в рыбе: список видов, которые лучше исключить

Рыба — полезный продукт: в ней много белка, жирных кислот, йода и других важных элементов. Но при этом она может накапливать ртуть — тяжёлый металл, который в больших количествах токсичен. Разобрались, насколько это опасно и какие виды стоит ограничить.

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Откуда берётся ртуть в рыбе

Этот металл встречается в земной коре и может выделяться в окружающую среду естественным путём — из-за вулканической активности, эрозии горных пород или лесных пожаров. Но основной источник загрязнения связан с промышленностью:

выбросы угольных электростанций, металлургии, цементных заводов;

добыча золота (ртутные соединения нужны для извлечения металла);

неправильная утилизация отходов, содержащих ртуть (батарейки, лампы, электроника).

В атмосфере ртуть переносится на большие расстояния, оседает в воде и почве, а затем попадает в организмы водных обитателей.

Дальше ртуть преобразуется в метилртуть — самую токсичную её форму. Она легко проникает в ткани животных, связывается с белками и плохо выводится.

Чем дольше рыба живёт и чем выше она в пищевой цепи, тем больше ртути скапливается в её тканях. Это называется биомагнификацией. Например, мелкие планктонные организмы накапливают небольшое количество метилртути. Их поедают более крупные рыбы, затем — ещё более крупные, и на каждом уровне концентрация токсина увеличивается.

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Чем ртуть опасна для человека

Этот металл влияет на нервную систему, почки, печень и сердце. Он легко проходит через гематоэнцефалический барьер — защитный фильтр между кровью и мозгом — и откладывается в его тканях. Высокий уровень ртути приводит к неврологическим расстройствам, похожим на болезнь Паркинсона или рассеянный склероз.

Симптомы:

нарушение координации, шаткая походка;

онемение и покалывание в конечностях;

ухудшение памяти, концентрации, внимания;

тревожность, раздражительность;

слабость в мышцах.

Кто в группе риска

Беременные и кормящие женщины. Метилртуть проходит через плаценту и может повлиять на развитие нервной системы плода. Это повышает риск нарушений, связанных с работой мозга.

Метилртуть проходит через плаценту и может повлиять на развитие нервной системы плода. Это повышает риск нарушений, связанных с работой мозга. Маленькие дети. Их нервная система ещё формируется, поэтому избыток ртути может негативно сказаться на развитии, речи и моторике.

Их нервная система ещё формируется, поэтому избыток ртути может негативно сказаться на развитии, речи и моторике. Люди, которые часто едят рыбу с высоким содержанием ртути. Металл постепенно накапливается в организме, может привести к отравлению.

В 1950-х годах в японском городе Минамата произошло крупное экологическое бедствие из-за сброса промышленных отходов в море. У людей, которые употребляли местную рыбу, развивались тяжёлые неврологические симптомы, позже их назвали «болезнью Минамата».

В какой рыбе больше всего ртути

Рыбы с высоким содержанием ртути:

акула,

меч-рыба,

тунец (большеглазый и голубой),

королевская макрель,

морской окунь,

марлин.

Для консервов чаще используют полосатика или желтопёрого тунца — это небольшие виды, которые накапливают значительно меньше ртути. Поэтому, по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), консервированного тунца можно есть без опасений даже беременным.

Рыбы с низким содержанием ртути:

сардины,

анчоусы,

лосось,

треска,

минтай,

хек.

Эти виды живут недолго, питаются планктоном и не накапливают опасные концентрации ртути. Чтобы убедиться в безопасности рыбы, можно проверить уровень ртути в ней на сайте FDA.

На уровень загрязнения рыбы влияет ещё и состояние водоёма, в котором она обитала. Вода может содержать промышленные отходы, тяжёлые металлы и пестициды, особенно в районах с развитой промышленностью или сельским хозяйством. Если неизвестно, где рыбу выловили — например, её продают с рук или поймали в незнакомом водоёме, — сложно понять, безопасна ли она. В отличие от некоторых других вредных веществ, ртуть не разрушается при готовке, замачивании или солении.

Нужно ли отказываться от рыбы

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Полностью исключать рыбу из рациона не стоит: она остаётся ценным источником белка, витаминов, минералов и полезных жиров. Большинство рыбных продуктов, например рыбные палочки, готовят из видов с низким содержанием ртути, и они неопасны.

Оптимально включать в рацион как минимум две порции (примерно по 140 граммов) рыбы в неделю, из которых хотя бы одна должна приходиться на жирную рыбу: лосось, скумбрию, сардины, шпроты или форель. Они особенно богаты омега-3 жирными кислотами и витамином D, который необходим для здоровья костей, иммунитета и нормальной работы сердца. Если выбирать рыбу с низким содержанием ртути, её польза для здоровья будет значительно превышать возможные риски.

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Главное

Рыба — важная часть здорового рациона, но её безопасность зависит от вида и места, где её выловили. Крупные хищные рыбы накапливают ртуть, которая опасна для нервной системы, особенно у беременных и детей. Рыба с низким содержанием ртути — лосось, хек, минтай, сардины, треска. Польза этих видов для организма намного выше потенциальной опасности.

Важные исследования: