Ртуть в рыбе: список видов, которые лучше исключить
Рыба — полезный продукт: в ней много белка, жирных кислот, йода и других важных элементов. Но при этом она может накапливать ртуть — тяжёлый металл, который в больших количествах токсичен. Разобрались, насколько это опасно и какие виды стоит ограничить.
Откуда берётся ртуть в рыбе
Этот металл встречается в земной коре и может выделяться в окружающую среду естественным путём — из-за вулканической активности, эрозии горных пород или лесных пожаров. Но основной источник загрязнения связан с промышленностью:
- выбросы угольных электростанций, металлургии, цементных заводов;
- добыча золота (ртутные соединения нужны для извлечения металла);
- неправильная утилизация отходов, содержащих ртуть (батарейки, лампы, электроника).
В атмосфере ртуть переносится на большие расстояния, оседает в воде и почве, а затем попадает в организмы водных обитателей.
Дальше ртуть преобразуется в метилртуть — самую токсичную её форму. Она легко проникает в ткани животных, связывается с белками и плохо выводится.
Чем дольше рыба живёт и чем выше она в пищевой цепи, тем больше ртути скапливается в её тканях. Это называется биомагнификацией. Например, мелкие планктонные организмы накапливают небольшое количество метилртути. Их поедают более крупные рыбы, затем — ещё более крупные, и на каждом уровне концентрация токсина увеличивается.
Чем ртуть опасна для человека
Этот металл влияет на нервную систему, почки, печень и сердце. Он легко проходит через гематоэнцефалический барьер — защитный фильтр между кровью и мозгом — и откладывается в его тканях. Высокий уровень ртути приводит к неврологическим расстройствам, похожим на болезнь Паркинсона или рассеянный склероз.
Симптомы:
- нарушение координации, шаткая походка;
- онемение и покалывание в конечностях;
- ухудшение памяти, концентрации, внимания;
- тревожность, раздражительность;
- слабость в мышцах.
Кто в группе риска
- Беременные и кормящие женщины. Метилртуть проходит через плаценту и может повлиять на развитие нервной системы плода. Это повышает риск нарушений, связанных с работой мозга.
- Маленькие дети. Их нервная система ещё формируется, поэтому избыток ртути может негативно сказаться на развитии, речи и моторике.
- Люди, которые часто едят рыбу с высоким содержанием ртути. Металл постепенно накапливается в организме, может привести к отравлению.
В 1950-х годах в японском городе Минамата произошло крупное экологическое бедствие из-за сброса промышленных отходов в море. У людей, которые употребляли местную рыбу, развивались тяжёлые неврологические симптомы, позже их назвали «болезнью Минамата».
В какой рыбе больше всего ртути
Рыбы с высоким содержанием ртути:
- акула,
- меч-рыба,
- тунец (большеглазый и голубой),
- королевская макрель,
- морской окунь,
- марлин.
Для консервов чаще используют полосатика или желтопёрого тунца — это небольшие виды, которые накапливают значительно меньше ртути. Поэтому, по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), консервированного тунца можно есть без опасений даже беременным.
Рыбы с низким содержанием ртути:
- сардины,
- анчоусы,
- лосось,
- треска,
- минтай,
- хек.
Эти виды живут недолго, питаются планктоном и не накапливают опасные концентрации ртути. Чтобы убедиться в безопасности рыбы, можно проверить уровень ртути в ней на сайте FDA.
На уровень загрязнения рыбы влияет ещё и состояние водоёма, в котором она обитала. Вода может содержать промышленные отходы, тяжёлые металлы и пестициды, особенно в районах с развитой промышленностью или сельским хозяйством. Если неизвестно, где рыбу выловили — например, её продают с рук или поймали в незнакомом водоёме, — сложно понять, безопасна ли она. В отличие от некоторых других вредных веществ, ртуть не разрушается при готовке, замачивании или солении.
Нужно ли отказываться от рыбы
Полностью исключать рыбу из рациона не стоит: она остаётся ценным источником белка, витаминов, минералов и полезных жиров. Большинство рыбных продуктов, например рыбные палочки, готовят из видов с низким содержанием ртути, и они неопасны.
Оптимально включать в рацион как минимум две порции (примерно по 140 граммов) рыбы в неделю, из которых хотя бы одна должна приходиться на жирную рыбу: лосось, скумбрию, сардины, шпроты или форель. Они особенно богаты омега-3 жирными кислотами и витамином D, который необходим для здоровья костей, иммунитета и нормальной работы сердца. Если выбирать рыбу с низким содержанием ртути, её польза для здоровья будет значительно превышать возможные риски.
Витамин D по полочкам: кому, когда и сколько принимать
Главное
Рыба — важная часть здорового рациона, но её безопасность зависит от вида и места, где её выловили. Крупные хищные рыбы накапливают ртуть, которая опасна для нервной системы, особенно у беременных и детей. Рыба с низким содержанием ртути — лосось, хек, минтай, сардины, треска. Польза этих видов для организма намного выше потенциальной опасности.
Важные исследования:
- Ртуть — статья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ртути, её воздействии на здоровье человека, группах риска и мерах по предотвращению и контролю загрязнения ртутью.
- Что делать со ртутью в рыбе — о том, что рыба — ценный источник белка и полезных жиров, но из-за следов ртути её рекомендуют есть не более 340 граммов в неделю, избегая крупных хищников.
- Токсичность ртути и её химических соединений — о том, что соединения ртути очень опасны для здоровья, особенно для нервной системы, почек и развития плода, а также об их способности накапливаться в организме и окружающей среде.