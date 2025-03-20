Как соблюдать Великий пост без вреда здоровью и правильно из него выйти

Великий пост длится 48 дней и в 2025 году приходится на период с 3 марта по 19 апреля. Гастроэнтеролог Елизавета Макарова рассказала «Рамблеру», безопасно ли резко менять привычный рацион и как правильно закончить пост.

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Какие продукты запрещены

Согласно предписаниям Русской православной церкви (РПЦ), во время Великого поста нельзя употреблять мясо, рыбу, яйца, молоко, постное масло, пить вино и есть чаще чем раз в день.

По субботам и воскресеньям можно позволить себе постное масло, вино и есть два раза в день (кроме субботы на последней неделе). В праздник Благовещения (7 апреля) и в Вербное воскресенье (13 апреля) разрешена рыба, а в Лазареву субботу (12 апреля) — рыбная икра.

В последнюю неделю разрешены только термически необработанные продукты (не жареные, не варёные, не печёные и т. д.) В первые и последние два дня Великого поста церковь рекомендует полностью отказаться от еды.

В правилах поста зафиксированы самые строгие требования, которые верующие должны стремиться выполнять. Церковь рекомендует соблюдать пост, который будет по силам и «духовно приятен», делая акцент на очищении души.

Осознанный подход

Пост — это духовная практика, с помощью которой верующие ограничивают себя в телесных удовольствиях, чтобы очистить душу. Нерелигиозные люди тоже иногда соблюдают пост, например потому, что так было принято в их семье, или потому, что они хотят «разгрузить» организм. Но эта традиция не то же самое, что диета или лечебное питание.

Пост не поможет похудеть или исправить проблемы со здоровьем, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Иногда люди сбрасывают вес или начинают чувствовать себя лучше. Например, потому что едят больше фруктов, овощей, бобовых и злаков и меньше — насыщенных жиров, из-за которых повышается уровень холестерина. Но как только рацион становится прежним, возвращаются и проблемы.

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Здоровому взрослому человеку умеренные ограничения в питании, скорее всего, не нанесут вреда, особенно если составлять меню так, чтобы компенсировать недостаток полезных веществ. Можно использовать разработанные диетологами рекомендации для вегетарианцев и веганов.

Сбалансированное питание

«Около 50–55% суточной калорийности должно приходиться на углеводы, 15–20% — на белки, 25–30% — на жиры. В постном рационе особенно важно получать достаточно белка, потому что нельзя есть продукты животного происхождения». Елизавета Макарова Педиатр, гастроэнтеролог

Для этого нужно включать в меню растительные источники белка (бобовые, тофу, грибы, орехи) и сочетать их с углеводами (цельнозерновые продукты), чтобы улучшить усвоение аминокислот.

Жиры тоже нельзя исключать полностью: они необходимы для нормального всасывания жирорастворимых витаминов и работы желудочно-кишечного тракта. Их можно получать из семян и орехов.

Удобнее всего придерживаться принципа Гарвардской тарелки здорового питания, чтобы питаться вкусно и правильно.

Гарвардская тарелка: золотое сечение здорового питания

«В дни полного голодания стоит заранее адаптировать рацион: например, накануне есть более лёгкую пищу, избегать жирного и острого, — говорит Макарова. — И важно учитывать, что при полном отказе от еды даже на один-два дня могут быть последствия».

Как голодание влияет на здоровье

Возможная польза

Некоторые исследования показывают, что голодание во время поста может улучшить состояние при заболеваниях, связанных с воспалением, таких как артрит, астма и рассеянный склероз. Однако, чтобы оценить долгосрочные последствия, этих данных недостаточно.

Какие могут быть риски

Сегодня нет утверждённых врачами правил для безопасного голодания, но их разрабатывают.

Вот с чем можно столкнуться в процессе:

Обезвоживание. Потому что организм получает много воды из пищи. Человеку весом 70 кг необходимо около 2–2,5 литра жидкости в день. Когда рацион включает большое количество клетчатки (овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых), воды нужно ещё больше для нормального пищеварения и предотвращения запоров.

Длительные перерывы в еде могут привести к падению уровня сахара в крови, слабости, головокружению, раздражительности.

Изжога: запах еды или даже мысли о ней могут заставить желудок вырабатывать больше кислоты.

Возможны нарушения работы кишечника: запоры, диарея, вздутие.

Дефицит белка и жиров в рационе может негативно сказаться на работе печени, поджелудочной железы и общем обмене веществ.

«Для детей строгий пост, особенно с днями полного отказа от пищи, не рекомендуется, — утверждает Макарова. — Если семья всё равно планирует поститься вместе, ограничения для детей должны быть умеренными, рацион — полноценным, а выход из поста — плавным (в идеале — под наблюдением врача). В противном случае можно серьёзно навредить здоровью ребёнка».

Кому обязательно нужно проконсультироваться со специалистом

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В некоторых случаях, прежде чем менять рацион, отказываться от определённых продуктов и голодать, важно обсудить риски с гастроэнтерологом и лечащим врачом.

Это необходимо:

людям с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюксной болезнью;

тем, у кого диагностированы воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит);

людям с сахарным диабетом и склонностью к гипогликемии;

пациентам с хроническими заболеваниями печени и поджелудочной железы;

беременным;

детям;

пациентам с онкологическими заболеваниями;

пациентам с заболеваниями щитовидной железы;

людям, восстанавливающимся после операций.

«Для пациентов с заболеваниями ЖКТ голодание может быть вредным уже через 12–16 часов, — предупреждает Макарова. — Это увеличивает риск раздражения слизистой желудка, повышения кислотности и обострения хронических заболеваний, таких как гастрит или язва. Особенно важно избегать полного отказа от еды дольше чем на 24 часа. При заболеваниях, которые сопровождаются повышенной кислотностью (например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), даже 12-часовые интервалы могут спровоцировать неприятные симптомы».

У каждого пациента есть свои особенности течения болезни. Они могут зависеть от пола, возраста, сопутствующих заболеваний, вредных привычек и т. д. Поэтому опираться на общие рекомендации небезопасно, лучше проконсультироваться со специалистом, который знает вашу историю болезни.

Как правильно выйти из поста

Резкий переход от постного рациона к обычному питанию может плохо сказаться на ЖКТ, особенно если есть хронические заболевания.

Елизавета Макарова советует придерживаться следующих рекомендаций:

Добавляйте животные продукты постепенно, начиная с небольших порций кисломолочных продуктов, яиц, белого мяса или рыбы.

Избегайте жирной и жареной пищи в первые 3–5 дней после поста, так как она перегружает желудок и поджелудочную железу.

Следите за размером порций. После ограничений организм может хуже справляться с большим объёмом пищи.

Не употребляйте алкоголь сразу после окончания поста.

Людям с гастритом, язвой или панкреатитом важно начинать с лёгких кисломолочных продуктов, варёных и запечённых блюд, избегать острой, кислой и слишком солёной пищи.

Главное

Во время Великого поста РПЦ рекомендует отказаться от мяса, рыбы, яиц, молока, постного масла, вина и есть не чаще чем раз в день (в выходные, кроме первой и последней недели, — два раза в день). Первые и последние два дня поста предполагают голодание.

И церковь, и врачи советуют отказаться от строгого соблюдения поста детям, людям с различными заболеваниями и тем, кто постится впервые. Голодание таким людям лучше не практиковать. Рацион можно планировать, ориентируясь на рекомендации врачей для вегетарианцев и веганов.

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