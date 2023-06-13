$83.64+1.0090.39+1.38

Названа скрытая польза шиповника

Шиповник можно использовать не только для лечения недугов, но и как источник витаминов. Разбираемся, как применять популярное и распространенное в городах растение.

Названа скрытая польза шиповника
© РИА "ФедералПресс"

«Витамин С, который в огромном количестве содержится в ягодах, подавляет рост болезнетворных бактерий и вирусов, обезболивает и устраняет жар», – отмечается в источниках.

Таким образом, при гриппе и ОРВИ сделать компот из ягод и помочь организму. Также пропить его полезно будет и тем, кто недавно переболел или просто имеет слабый иммунитет.

Для тех, у кого проблемы с сердец, отвар поможет снизить давление и укрепить сосуды.

Если же у вас анемия или повышенный холестерин, то также можно пить компот.

Еще шиповник помогает в заживлении язв и используется при лечении гастрита. Однако в этом случае нужно использовать масло из растения.

Но вот тем, у кого есть повышенная кислотность желудка, тромбоз или обострение заболеваний почек, мочеполовой системы и желчевыводящих путей употерблять шиповник не стоит, передает «Общественная служба новостей».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыНовый год 2023ПодаркиПраздникиПодкастыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители