Названа скрытая польза шиповника

Шиповник можно использовать не только для лечения недугов, но и как источник витаминов. Разбираемся, как применять популярное и распространенное в городах растение.

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«Витамин С, который в огромном количестве содержится в ягодах, подавляет рост болезнетворных бактерий и вирусов, обезболивает и устраняет жар», – отмечается в источниках.

Таким образом, при гриппе и ОРВИ сделать компот из ягод и помочь организму. Также пропить его полезно будет и тем, кто недавно переболел или просто имеет слабый иммунитет.

Для тех, у кого проблемы с сердец, отвар поможет снизить давление и укрепить сосуды.

Если же у вас анемия или повышенный холестерин, то также можно пить компот.

Еще шиповник помогает в заживлении язв и используется при лечении гастрита. Однако в этом случае нужно использовать масло из растения.