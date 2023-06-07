Даже не пробуйте: 3 опасных народных способа лечения геморроя

Попытка лечить геморрой самостоятельно – одна из распространенных ошибок, которую делают пациенты. Из-за страха и стеснения многие готовы на все, чтобы только не посещать проктолога. "Рамблер" поговорил с экспертом Татьяной Гармановой, врачом-хирургом и колопроктологом, и узнал, как лечатся пациенты и в чем опасность народных способов.

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Что такое геморрой и как он проявляется

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Самые распространенные признаки геморроя – появление геморроидальных шишек в области анального канала, возникновение которых может сопровождаться появлением крови. Еще один характерный для геморроя симптом – сильная боль, которая возникает, если в кровеносных сосудах в анальной области образуется крупный тромб. Также пациентов могут беспокоить зуд и жжение.

Гарманова Татьяна Николаевна Кмн, доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ им МВ Ломоносова, научный сотрудник отдела хирургии МНОЦ МГУ им МВ Ломоносова, врач хирург, колопроктолог, онколог

Геморрой часто дает о себе знать на фоне проблем со стулом – частых запорах или диарее. Также он обостряется при беременности и после родов, а еще у тех, кто ведет преимущественно малоподвижный и сидячий образ жизни. Изменение образа жизни – повышение уровня физической активности и пересмотр питания – очень важны для тех, кто столкнулся с геморроем. Иногда достаточно даже таких изменений, чтобы добиться существенного улучшения состояния.

Чем опасно самостоятельное лечение геморроя?

Однако далеко не все решаются на перемены, многие даже не знают о том, что они важны. Вместо этого они не идут к врачу, не обращаются за лечением и советом, а пытаются улучшить свое состояние самостоятельно. Однако так делать не стоит. В лучшем случае «терапия» народными средствами оказывается бесполезной, в худшем – усугубляет болезнь. Состояние пациентов продолжает ухудшаться, а вернуться к нормальной жизни становится сложнее.

Одно из распространенных народных средств от геморроя – лечение льдом. Прикладывая ледяные компрессы, пациенты стараются убрать болевые ощущения и снять отек. Использование этого средства действительно может помочь, но, к сожалению, лишь на очень короткий срок.

Другое популярное «лекарство» - свечи из картофеля, огурца и других овощей, а также капустные компрессы. Добиться каких-либо улучшений с помощью этих средств нельзя, а вот повредить нежную слизистую геморроидальных узлов, которая и без этого изменена, вполне возможно.

Гарманова Татьяна Николаевна Кмн, доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ им МВ Ломоносова, научный сотрудник отдела хирургии МНОЦ МГУ им МВ Ломоносова, врач хирург, колопроктолог, онколог

Кроме того, многие пациенты пытаются самостоятельно вправить геморроидальные узлы. Делать так не нужно, ведь не любое образование, появившееся в области анального отверстия, нужно вправлять. Слишком активные действия могут привести к травме.

Почему при лечении геморроя без врача не обойтись?

Важно помнить, что проктологические симптомы не уникальны, то есть могут встречаться при самых разных заболеваниях. Например, боль – это распространенный признак не только безобидного в целом геморроя, но и парапроктита, игнорировать который опасно для жизни. При этом заболевании требуется срочная операция, в противном случае болезнь будет прогрессировать, может возникнуть смертельно опасный сепсис.

Обыватель неспособен самостоятельно разобраться, чем именно вызвана боль, установить ее причину, поставить диагноз и назначить лечение. Очень важно помнить, что невозможно самостоятельно понять геморрой ли стал причиной жалоб или нет. И это еще одна причина не бояться проктолога, а записаться к нему как можно скорее при появлении малейшего дискомфорта.