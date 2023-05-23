Врач назвала самые полезные для кишечника травы и специи

Натуропат Исаева: куркума и тимьян помогают в работе ЖКТ. Специалист порекомендовала использовать их при приготовлении блюд. Самые полезные специи — корица и куркума, а травы — орегано, розмарин, базилик. Это естественные пребиотики, которые питают полезные бактерии в кишечнике. А их там огромнейшее количество — 100 триллионов микроорганизмов, и все важны для здоровья.

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Терапевт и натуропат Камила Исаева рассказала в беседе с Life.ru подробнее об этих и других полезных травах и специях.

Тимьян известен своим антисептическими и противоинфекционными свойствами. Идеально подходит при медленном и тяжёлом пищеварении, вздутии живота и повышенном газообразовании. Чаще тимьян пьют как травяной чай с добавлением мёда и лимона. Однако для стимуляции пищеварительной системы можно употреблять отдельно или добавлять в блюда.

Кардамон содержит много микроэлементов, включая магний, кальций, калий, витамины В2 и В6. Обладая спазмолитическим свойством, помогает облегчить изжогу, связанную с кислотным рефлюксом, активизирует пищеварение и уменьшает газообразование. Семена кардамона можно жевать для устранения неприятного запаха изо рта.

Кориандр богат антиоксидантами, обладает противовоспалительным, спазмолитическим и противоинфекционным действием, стимулирует пищеварительную деятельность. Благодаря этому он снимает боли в животе, улучшает кишечную флору и иммунную систему. Листья кориандра чаще используют в сыром виде для приготовления салатов, а также добавляют в горячие блюда. Он хорошо сочетается с бобовыми и облегчает их усвоение.

Куркума обладает мощными пищеварительными и противовоспалительными свойствами. Она помогает организму активировать аппетит, способствует секреции желчи, перевариванию пищи и выведению пищевых отходов.