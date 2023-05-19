Названы лучшие продукты для чистки сосудов

Одна из самых распространённых причин смерти среди жителей планеты – закупорка артерий.

Врачи составили список лучших продуктов, которые могут помочь не только предотвратить закупорку сосудов, но замедлить этот процесс, если он уже начался.

Как передаёт издание «Кубанские новости», речь идёт о зелёном чае, который кардиологи считают очень полезным для сердца и сосудов. Входящие в состав зеленого чая флавоноиды и полифенилы выполняют роль антиоксидантов и уменьшают риск атеросклероза.

Также отличной справляется с чисткой сосудов овсянка. Пищевые волокна, которыми богат овес, помогают снижать уровень «плохого» холестерина, который буквально просачивается внутрь сосудов и оседает на стенках.

Ещё они великолепный очиститель – арбуз. В этой ягоде содержится много цитруллина – аминокислоты, которую организм использует для производства оксида азота, в свою очередь необходимого для возвращения сосудам здоровой эластичности.

Ещё один важный продукт морская капуста. Она содержит огромное количество витаминов, минералов, протеинов и антиоксидантов, что способствует профилактике атеросклероза, помогает нормализовать кровяное давление.

Регулярное употребление клюквы поможет предотвратить образование тромбов. Помимо этого, она незаменима в профилактике болезней сердца и является противовоспалительным средством.