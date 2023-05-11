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Чем опасны для здоровья тыквенные семечки

Тыквенные семечки обладают как плюсами, так и минусами для здоровья. И некоторым стоит употреблять их с осторожностью.

Чем опасны для здоровья тыквенные семечки
© Ferra.ru

С одной стороны, употребление семечек тыквы имеет ряд преимуществ для здоровья. Это улучшение здоровья сердца, укрепление иммунитета, снижение риска развития рака, уменьшение воспаления, улучшение настроения, снижение уровня стресса.

В то же время тыквенные семечки могут представлять опасность для некоторых людей. К примеру, для тех, у кого аллергия на орехи и семена. Также в тыквенных семечках могут находиться токсичные вещества вроде кадмия и свинца. При употреблении большого количества тыквенных семечек у некоторых людей могут начаться проблемы с желудком. Ну и ещё в таких семечках довольно много калорий, поэтому они могут привести к ожирению.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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