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Как орехи кешью улучшат здоровье мужчин

Считается, что впервые кешью стали выращивать в Бразилии. Этот орех сейчас пользуется большой популярностью у фермеров. В некоторых странах люди даже заменяют этими орехами молочные продукты.

Как орехи кешью улучшат здоровье мужчин
© Ferra.ru

Исследования показывают, что кешью обладает тремя преимуществами для здоровья мужчин. Эти орехи повышают уровень тестостерона (рекомендуется употреблять 7-10 орехов на завтрак и на ужин). А ещё этот гормон защищает от развития рака предстательной железы.

Помимо этого, орехи кешью увеличивают выработку спермы и полезны для потенции. Поэтому они точно улучшат сексуальную жизнь.

Для женщин кешью полезны тем, что улучшают состояние кожи и волос. В частности, кожа становится после употребления этих продуктов эластичной и упругой, а волосы - более шелковистыми, у них улучшается естественный цвет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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