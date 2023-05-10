Лекарства из грибных аптек: чудо-средства или шарлатанство

Ожидаемые фотографии грибов на стенах и муляжи на подоконниках, а на стеллажах - множество баночек, коробочек, тюбиков - и на всех названия грибов. Так выглядит грибная аптека.

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"Мы здесь уже больше 20 лет. Центр фунготерапии основала санкт-петербургский врач, натуропат Ирина Филиппова, - рассказала "РГ" исполнительный директор аптеки Ольга Кижватова. - На Востоке, в Китае, Японии целебные свойства грибов используют многие сотни лет. У нас в стране это направление активно развивается примерно два десятка лет. Хотя, например, чага применялась еще в советское время и даже входила в Фармакопею. Наш центр сотрудничает с научными учреждениями, разрабатывает новые препараты. Те, что мы предлагаем, производятся на основе около двух десятков грибов, чьи свойства уже хорошо изучены".

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Говорят, лисички защитят от паразитов,курс обойдется в 600-800 рублей.

Поможет "от всего"

Если верить описаниям каждого снадобья, грибная терапия способна творить чудеса. Вот наша родная веселка (Phallus impudicus) - этот невзрачный гриб, как уверяют фунготерапевты, по своей противоопухолевой активности превосходит знаменитых "японцев" - шиитаке, мейтаки и рейши. "Препараты из японских грибов в аптеке тоже есть - сырье закупаем за границей", - пояснила Ольга Кижватова. Такие препараты недешевы: 60 капсул - до 1,5 тыс. рублей.

Еще один экзотический гриб - агарик бразильский (Agaricus blazei) - внешне вылитый наш шампиньон. Пишут, этот гриб облегчает состояние больных раком даже на поздних стадиях.

Есть препараты и попроще. Вот, например, лисички - их любят и за вкус, и за то, что никогда не бывают червивыми. Это потому, что содержат особое вещество - хиноманнозу, которая убивает гельминтов и их яйца. Так что экстракт лисички применяют как противоглистное средство. К тому же эти грибы положительно влияют на функции печени и даже справляются с вирусом гепатита.

Лично меня смущают все эти обещания: ну, избавиться от глистов - это еще куда ни шло. Но лечить грибами рак... Онкологи постоянно твердят: медлить с лечением нельзя. А тут - многомесячные курсы приема грибных капсул и порошков...

"Давайте сразу расставим все по своим местам, - сказала "РГ" Екатерина Самойлова, представитель компании, производящей препараты для грибной аптеки. - Вся наша продукция - это не лекарства, а биологически активные добавки к пище. Все наши продукты прошли проверку в ФИЦ питания и биотехнологии и зарегистрированы, то есть разрешены к применению. Но это вспомогательные средства, они помогают организму справиться с недугом, но ни в коем случае не заменяют основного лечения".

Экстракт мухоморов продают по 2,5 тыс. руб., обещая помочь "всему организму".

Что касается ставшего популярным "микродозинга" из мухоморов, в грибной аптеке его нет. "Ядовитые грибы не входят в реестр пищевой продукции, разрешенной к использованию и переработке. Поэтому с этими грибами мы не работаем", - пояснила Ольга Кижватова.

Между тем миколог Михаил Вишневский (у него тоже есть своя грибная аптека) уверен в пользе "микродозинга" и других препаратов из мухомора. И запреты Роспотребнадзора ему не указ.

Что говорят врачи

Сторонники доказательной медицины о грибах и слышать не хотят, и таких большинство. Клинические исследования были? Ах, нет? Только на мышах? Тогда идите в лес.

Но есть врачи, которые не чураются натуропатии. Лечимся же мы травами, в конце концов, а чем грибы хуже? "Я врач-невролог, но некоторые препараты из грибов я опробовала на себе, и рекомендую пациентам, - сказала "РГ" доктор Елена Лукьянюк. - Например, ежовик гребенчатый (гериций). Это замечательный гриб. В нем содержится вещество, которое восстанавливает разрушенные нейронные связи, тем самым улучшая память, когнитивные и ментальные функции. Вполне возможно, что препараты из него будут востребованы для профилактики болезни Альцгеймера".

Врач-онколог, главный врач сети онкоклиник Сергей Купов применяет у своих больных еще один бестселлер грибного мира - кордицепс, которым увлеклись сегодня даже в Голливуде. Звезды пьют препараты из кордицепса ради заряда бодрости и омоложения. Но у пациентов Купова, по его словам, этот гриб помогает предотвратить прогрессирование опухоли. "Изучением лечебных свойств грибов занимался еще мой дед, и я тоже применяю фунготерапию в своей практике, но только в дополнение к обычным протоколам лечения", - пояснил доктор.

Чага продается и в обычных аптеках - и стоит от 200 до 800 рублей.

В этом - ключевой момент. Если грибная терапия проводится вместе с классическим лечением, как понять, что именно помогло пациенту?

Поиски продолжаются

И все же, вопреки утверждениям скептиков, исследования биоактивных веществ в грибах продолжаются в разных странах, результаты публикуются в научных журналах. Миколог с мировым именем, профессор Университета Хайфы Соломон Вассер много лет изучал грибы России и Украины и сейчас продолжает искать в них надежное средство против онкозаболеваний. Сегодня известно около 30 видов лечебных грибов, и идут серьезные исследования, это одно из самых перспективных направлений в нынешней фармакологии, считает профессор Вассер.

Между тем