Польза и вред цикория для здоровья

Цикорий — травянистое растение с голубыми цветками. Его высушенный корень используется для приготовления напитка, который визуально, по запаху и по вкусу напоминает кофе — поэтому цикорий часто советуют использовать в качестве его замены.

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При этом в цикории содержится большое количество полезных веществ — он благотворно влияет на состояние организма и используется для нормализации многих физиологических процессов.

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«Лента.ру» побеседовала с нутрициологом и выяснила, чем именно полезен этот продукт, сколько чашек цикория можно пить в день и кому его принимать противопоказано.

Что такое цикорий

Цикорий — это многолетнее растение, которое относится к семейству одуванчиковых. Родиной цикория считается Средиземноморье, однако зона его распространения весьма обширна — цикорий можно встретить в Африке и Сибири, он растет на обочинах дорог, лугах и полях.

Целебные свойства цикория были известны еще жителям Древнего Египта — о пользе продукта упоминается в папирусах около 1536 года до н.э.

Жители Древнего Рима, в свою очередь, добавляли это растение в салат, а античный лекарь Авиценна советовал принимать его, чтобы избавиться от болей в суставах и улучшить работу пищеварения.

Современный метод употребления цикория в жидком виде возник только в XVI веке. В XIX столетии, когда во Францию не поставлялись кофейные зерна, цикорий стали применять как альтернативу кофе.

Согласно распространенной версии, Россию с этим напитком познакомил Петр I — император узнал о его существовании в Голландии, после чего привез рецепт на родину. До этого в России цикорий считали сорняком.

Сейчас благодаря полезным свойствам напиток из сушеного корня этого растения применяется достаточно широко, рассказывает в беседе с «Лентой.ру» нутрициолог Кристина Каримова.

Какие полезные вещества есть в цикории

В состав цикория входит большое количество питательных веществ — это растение считается богатым источником витаминов и минералов. Его сырые корни содержат кальций, магний, калий и натрий, в небольших количествах в нем присутствуют цинк, медь, железо и марганец. А еще в цикории есть витамины A, C, E и B6.

Нутрициолог Кристина Каримова обращает внимание, что один из ключевых компонентов цикория — пребиотик инулин.

Инулин, который содержится в напитке, стимулирует рост полезных бактерий, тем самым улучшает пищеварение и стимулирует иммунитет, — Кристина Каримова, спортивный нутрициолог.

Чем полезен цикорий

Как поясняет Кристина Каримова, напиток из цикория улучшает работу многих внутренних органов человека и положительно влияет на общее состояние организма.

Цикорий полезен для людей любого возраста и даже детей, — Кристина Каримова, спортивный нутрициолог.

Как цикорий действует на организм

1. Улучшает работу пищеварения и желудочно-кишечного тракта

Происходит это за счет высокого содержания инулина. Благодаря ему в кишечнике развиваются полезные бактерии, которые, в свою очередь, нормализуют состояние ЖКТ. Это позволяет создать благоприятную микрофлору в кишечнике. Другие исследования показывают, что инулин также регулирует частоту стула и помогает бороться с запорами.

2. Положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы

«Цикорий расширяет сосуды, а еще нормализует ритм работы сердца», — рассказывает Кристина Каримова. Она добавляет, что напиток также разжижает кровь и ускоряет кровообращение.

3. Помогает снизить уровень сахара в крови

Согласно исследованиям, регулярное употребление цикория помогает бороться с сахарным диабетом, а также уменьшает риск развития этого заболевания. Уровень глюкозы в крови снижается благодаря содержащемуся в напитке адипонектину.

4. Очищает печень и почки

Цикорий обладает слабым мочегонным свойством, поэтому благотворно влияет на функционирование мочевыделительной системы. Вместе с мочой из организма выводятся токсины — это способствует очищению почек.

5. Помогает похудеть

В корне цикория содержится клетчатка, которая может снижать аппетит, — она замедляет процесс всасывания углеводов в кровь. Благодаря этому человек потребляет меньше калорий и быстрее сбрасывает вес, кроме того, его меньше тянет к сладкому.

6. Борется с воспалением

«Этот напиток содержит дубильные вещества, которые обладают антибактериальными свойствами», — рассказывает Кристина Каримова. Нутрициолог объясняет, что такие вещества подавляют размножение вредных болезнетворных бактерий, а исследования, проведенные на животных, подтверждают, что цикорий может уменьшить воспаление.

7. Замедляет старение

В цикории есть природный антиоксидант бета-каротин. Он помогает вывести из организма продукты окисления, так называемые свободные радикалы, которые приводят к старению организма.

Кому противопоказано пить цикорий

Кристина Каримова рассказывает, что цикорий не следует пить, в первую очередь, аллергикам. Растение может стать причиной отека лица и воспаления слизистой.

Особенно осторожными с цикорием следует быть людям с подтвержденной аллергией на цветение астр, маргариток, хризантем и амброзии

При каких болезнях противопоказано пить цикорий: варикоз;

геморрой;

мочекаменная болезнь;

гастрит;

язва желудка;

брадикардия;

пониженное артериальное давление.

Чрезмерное употребление [цикория] может значительно снизить артериальное давление, а у гипотоников это может плохо отразиться на самочувствии, — Кристина Каримова, спортивный нутрициолог.

Также напиток из цикория не следует принимать беременным женщинам без дополнительной консультации со специалистом — побочные эффекты продукта и его влияние на организм полноценно не исследованы.

Как выбрать качественный цикорий

Нутрициолог Кристина Каримова отмечает, что сушеный порошок, из которого готовят напиток, может существенно различаться по цвету, однако это не должно сказаться на его питательных и вкусовых свойствах.

Качественный цикорий может быть как светло-коричневого, так и темно-коричневого цвета. Это лишь степень обжарки, — Кристина Каримова, спортивный нутрициолог.

При выборе продукта Каримова советует обращать внимание на страну производства: в странах с жарким климатом это растение лучше зреет.

В магазинах цикорий продается как растворимый порошок и в сублимированном виде. Растворимый цикорий выпаривают при высоких температурах, а сублимированный, наоборот, изготавливается при низких. Такая технология высушивания позволяет сохранить большее количество полезных веществ, в том числе инулина

Как приготовить цикорий

1. Залейте одну или две чайные ложки сушеного цикория кипятком: пропорция будет зависеть от желаемой интенсивности вкуса.

2. Растворенный цикорий оставьте на несколько минут, чтобы он успел настояться.

Кристина Каримова отмечает, что цикорий не содержит кофеина и при этом может стать отличной заменой кофе.

Хороший цикорий имеет приятный и мягкий вкус, а аромат похож на аромат кофе. Его употребляют в основном те, кто хочет избавиться от зависимости от кофе, — Кристина Каримова, спортивный нутрициолог.

По желанию в готовый напиток можно добавить дополнительные ингредиенты. Они помогут сделать вкус цикория более богатым и интересным.

С чем можно пить цикорий: молоко или сливки (для более нежного и мягкого вкуса);

корица и мелко нарезанный корень имбиря (подойдет и сушеный имбирный порошок);

тертый шоколад;

мед и лимон.

Нутрициолог Каримова предупреждает, что даже самый качественный и вкусный цикорий может вызвать проблемы при чрезмерном употреблении.

Оптимальная суточная доза — не больше двух кружек в день, это все-таки лекарственное растение, — Кристина Каримова, спортивный нутрициолог.