Чем полезен красный лук для здоровья

О способе снизить вес и уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний сообщило издание Al Jamila.

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Недавние исследования показали, что луковый сок способен снижать вес, повышать фертильность, бороться с диабетом и другими заболеваниями.

Лук богат полезными веществами, в том числе флавоноидами, полисахаридами, стероидами, сапонинами, витаминами А, В и С, фолиевой кислотой, кальцием, фосфором и магнием. Он обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Луковый сок помогает снизить вес за счет кверцетина, который позволяет уменьшить объем талии и уровень общего холестерина. Также он способствует повышению фертильности у мужчин, увеличивая количество, жизнеспособность и подвижность сперматозоидов. Кроме того, стимулируется выработка тестостерона.

Такой сок оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, предотвращая затвердевание артерий и снижая уровень гомоцистеина в крови.