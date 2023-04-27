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Диетолог рассказала о пользе чайного гриба

Чайный гриб обладает общеукрепляющим действием и повышает иммунитет. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Диетолог рассказала о пользе чайного гриба
© Вечерняя Москва

— Основное действие напитков из чайного гриба — это улучшение состояния организма человека. Его общее оздоровление за счет привнесения бактерий в микрофлору кишечника. Последняя регулирует очень многие параметры, в том числе иммунитет, усвояемость тех или иных веществ, — сказала она.

Врач посоветовала употреблять по 200–400 миллилитров чайного гриба в день. Она отметила, что пользу напитка можно получить только в том случае, если он правильно приготовлен. Необходимо прокипятить банку, в которой выдерживается чайный гриб, чтобы внутрь не попали бактерии.

Диетолог добавила, что напиток не рекомендуется употреблять людям с язвенной болезнью, повышенной кислотностью и различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта в острой фазе. Кроме того, чайный гриб нежелателен беременным, детям и кормящим матерям, передает «Москва 24».

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