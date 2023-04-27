Диетолог рассказала о пользе чайного гриба

— Основное действие напитков из чайного гриба — это улучшение состояния организма человека. Его общее оздоровление за счет привнесения бактерий в микрофлору кишечника. Последняя регулирует очень многие параметры, в том числе иммунитет, усвояемость тех или иных веществ, — сказала она.

Врач посоветовала употреблять по 200–400 миллилитров чайного гриба в день. Она отметила, что пользу напитка можно получить только в том случае, если он правильно приготовлен. Необходимо прокипятить банку, в которой выдерживается чайный гриб, чтобы внутрь не попали бактерии.