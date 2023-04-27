Гранатовый сок помогает при артрите

Исследователь в области спорта, консультант по вопросам здоровья и благополучия, соучредитель приложения Jrny Джамал Рамзи заявил, что людям, страдающим от артрита, может помочь гранатовый сок.

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Как показали научные исследования, благодаря напитку из этого фрукта можно уменьшить риск развития артрита и свести к минимуму его симптомы. В гранатовом соке содержатся вещества, снижающие воспаление и боль: полифенолы, флавоноиды и дубильные вещества.

Ученые доказали, что указанные соединения могут блокировать выработку ферментов, которые разрушают хрящ. То есть они также защищают от развития недуга.

Кроме того, специалисты установили, что гранатовый сок улучшает здоровье сердца, поскольку снижает уровень холестерина, кровяное давление, ослабляет воспаления и улучшает состояние артерий.

Также благодаря такому напитку можно предотвратить появление кариеса и зубного налета.