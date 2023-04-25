$81.27-0.2189.46+0.11

Врач рассказала о вреде ингаляций парами картофеля

Российский врач-педиатр Ольга Татаркина рассказала о вреде, который могут нанести ингаляции парами картофеля.

Врач рассказала о вреде ингаляций парами картофеля
© Vse42.ru

По мнению эксперта, процедура ингаляции парами вареной картошки может привести к нарушению дыхания и спазму бронхов, а также к отеку слизистой дыхательных путей.

При наличии у человека повышенной температуры горячие пары от картошки могут усугубить ситуацию и развить осложнения. Особенно это касается детей. В целом, у этой ингаляционной процедуры есть множество противопоказаний.

– Категорически противопоказаны такие процедуры и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесшим инфаркт или инсульт, так как такие ингаляции могут привести к повышению артериального давления, иногда довольно резкому, – отметила Татаркина.

Врач также рассказала о вреде, который могут нанести некоторые вещества, содержащиеся в картофеле и его кожуре. Например, соланин, который в большой концентрации особенно опасен, или хлорпрофам, который используется в качестве регулятора роста растений или защиты от насекомых. Об этом врач рассказала "Известиям".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий