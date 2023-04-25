Врач рассказала о вреде ингаляций парами картофеля

Российский врач-педиатр Ольга Татаркина рассказала о вреде, который могут нанести ингаляции парами картофеля.

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По мнению эксперта, процедура ингаляции парами вареной картошки может привести к нарушению дыхания и спазму бронхов, а также к отеку слизистой дыхательных путей.

При наличии у человека повышенной температуры горячие пары от картошки могут усугубить ситуацию и развить осложнения. Особенно это касается детей. В целом, у этой ингаляционной процедуры есть множество противопоказаний.

– Категорически противопоказаны такие процедуры и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесшим инфаркт или инсульт, так как такие ингаляции могут привести к повышению артериального давления, иногда довольно резкому, – отметила Татаркина.