$81.50-0.1790.16+0.16
2 часа назад

Где и как собирать березовый сок

Парламентская газета

Весна — традиционное время сбора березового сока — жидкости, вытекающей из стволов березы под действием корневого давления.

Где и как собирать березовый сок
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В средней полосе сбор начинают в середине марта, «урожайный» период продолжается около четырех-пяти недель. Самый его пик приходится на начало-середину апреля.

Российские законы разрешают собирать березовый сок в лесах, также как и грибы, но важно помнить, что в заповедниках и природных парках сбор запрещён.

Сок добывают, надрезая или высверливая кору березы. Инструментами могут послужить нож или шило. Некоторые используют шуруповерт. В отверстие вставляют пластиковую трубочку или соломинку. Можно прихватить в лес капельницу, она будет кстати для сбора природного нектара. По ней сок стечет в емкость.

Березовый сок богат полезными микроэлементами, сказала «Парламентской газете» врач-диетолог Елена Соломатина:

«Он содержит марганец, необходимый организму для антиоксидантной защиты. Также в нем есть калий и магний. Калий убирает отеки и лишнюю жидкость из организма, укрепляет сердечную мышцу. Магний расширяет сосуды, особенно при стрессе, успокаивает. Он также необходим для формирования костной ткани».

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее

Народная медицина,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий