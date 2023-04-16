Где и как собирать березовый сок

Весна — традиционное время сбора березового сока — жидкости, вытекающей из стволов березы под действием корневого давления.

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В средней полосе сбор начинают в середине марта, «урожайный» период продолжается около четырех-пяти недель. Самый его пик приходится на начало-середину апреля.

Российские законы разрешают собирать березовый сок в лесах, также как и грибы, но важно помнить, что в заповедниках и природных парках сбор запрещён.

Сок добывают, надрезая или высверливая кору березы. Инструментами могут послужить нож или шило. Некоторые используют шуруповерт. В отверстие вставляют пластиковую трубочку или соломинку. Можно прихватить в лес капельницу, она будет кстати для сбора природного нектара. По ней сок стечет в емкость.

Березовый сок богат полезными микроэлементами, сказала «Парламентской газете» врач-диетолог Елена Соломатина:

«Он содержит марганец, необходимый организму для антиоксидантной защиты. Также в нем есть калий и магний. Калий убирает отеки и лишнюю жидкость из организма, укрепляет сердечную мышцу. Магний расширяет сосуды, особенно при стрессе, успокаивает. Он также необходим для формирования костной ткани».