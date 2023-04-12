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8 способов избавиться от весенней аллергии без лекарств

Из симптомов аллергии чаще всего встречаются насморк, чихание, зуд в глазах, заложенность носа. И есть способы устранить всё это без лекарственных препаратов.

8 способов избавиться от весенней аллергии без лекарств
© Ferra.ru

По словам доктора Джо Рида, эксперта в области аллергии, астмы и иммунологии из Ochsner Health в Луизиане, есть несколько вариантов избавиться от весенней аллергии без лекарств.

Например, это использование белокопытника. В ходе одного исследования выяснилось, что это растение способно контролировать сенную лихорадку. Кроме того, оно не вызывает сонливости.

Японские учёные также обнаружили, что зелёный чай содержит вещество, блокирующие некоторые аллергические реакции в организме. В результате у вас уменьшится зуд в глазах и чихание.

Также при аллергии может помочь острая пища. В частности, кайенский перец. В его состав входит вещество, благодаря которому можно уменьшить заложенность носа.

Прочистить носовые пазухи вы можете при помощи чайника для промывки носа нети-пот.

Отличный способ избавиться от сухости в носу и носовых пазухах - использовать увлажнитель. То есть устройство, которое выпускает пар и увлажняет воздух.

Научные исследования показали, что уменьшить проявление аллергии, связанной с воспалением, может эвкалиптовое масло из листьев деревьев. Добавьте несколько капель этого масла в чашу с кипящей водой и вдохните пар.

Чтобы очистить дом от пыльцы, ваш пылесос должен быть оснащён высокоэффективным воздушным фильтром для твёрдых частиц.

Наконец, вы можете носить защитную одежду, чтобы снизить воздействие пыльцы на улице. Наденьте для этого длинные брюки, широкополую шляпу, солнцезащитные очки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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