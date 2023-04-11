Чем полезен чеснок для мужчин

Продукт защищает не только от гриппа и простуды.

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Денис Черногузов, фитнес-тренер, нутрициолог, бодибилдер: Мы – это то, что мы едим. Как бы далеко ни ушла медицина, как бы совершенна она ни была, всё же она не может нас избавить от всех болячек. Мы сами должны заботиться о своём здоровье, и сделать это можно с помощью питания.

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К полезным продуктам, которые улучшают общее состояние организма, традиционно относят зелень, фрукты, овощи, ягоды, некоторые виды мяса, морепродукты и рыбу. Но сегодня хотелось бы особое внимание уделить чесноку и его пользе для мужчин.

Чеснок отлично укрепляет иммунитет, защищает от вирусов и нормализует гормональный фон благодаря содержанию витамина С. В продукте также есть калий и бета-каротин, которые оказывают антиоксидантный эффект на организм, способствуют выведению шлаков, защищают клетки от старения и приводят в норму давление.

Чеснок — отличный источник витаминов группы B, отвечающих за рост мышц, что важно для мужчин, которые посещают тренажёрный зал. Эти вещества также приводят в норму нервную систему, улучшают состояние сосудов и снабжают клетки топливом для производства энергии.

Марганец, железо, фосфор и магний в составе чеснока защищают от стресса, позволяют мужскому организму лучше усваивать питательные вещества, не дают жиру откладываться в печени, участвуют в обменных процессах, утилизируют плохой холестерин.

Продукт содержит и такие микроэлементы, как селен и цинк, оказывающие огромное влияние на качество половой жизни, повышают уровень тестостерона, положительно влияют на потенцию, улучшают либидо и отвечают за качество сперматозоидов.

Какие продукты снижают выработку тестостерона у мужчин? Список запрещённых ищите здесь.

Но, несмотря на все эти потрясающие свойства, помните — всё в жизни должно быть сбалансировано и в меру.

Мнение врача

Рустем Садыков, врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог: Помимо вышеперечисленных плюсов употребления чеснока, назову ещё несколько.

Чеснок известен своей способностью улучшать здоровье сердца. Он помогает регулировать кровяное давление и уменьшает воспаление.

Кроме того, чеснок способствует повышению уровня тестостерона у мужчин. Это гормон, который играет жизненно важную роль для мужского здоровья, включая рост мышц, плотность костей и половое влечение.