Врач назвала напиток для стабилизации давления у пожилых

Смузи из свеклы, сельдерея и петрушки с добавлением банана поможет снизить артериальное давление у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

© Газета.Ru

"Свекла, сельдерей, петрушка – вот такой смузи можно пить. Петрушка дает мочегонный эффект, а свекла и сельдерей – сосудорасширяющее действие", – Елена Соломатина, врач-диетолог.

В напиток также можно добавить банан, чтобы придать ему более приятный вкус. По словам диетолога, такой смузи богат калием и магнием. "Магний расширит сосуды. Калий – это мочегонное действие, то есть он выведет излишки жидкости из организма", – пояснила Соломатина.

Однако стоит учитывать, что такой напиток не заменит гипотензивные препараты. Поэтому, если давление сильно повышено, лучше снизить его с помощью медикаментов, подчеркнула врач. "На одном смузи далеко не уедешь. Это такой вспомогательный элемент", – говорит специалист.