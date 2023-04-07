Названы продукты, которые обладают обезболивающим эффектом

Вода поможет при головной боли, а рыба способна справиться с дискомфортом в суставах. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

По ее словам, многие не выпивают необходимое количество воды в течение дня, из-за чего происходит обезвоживание. Так как клетки теряют влагу, кровь становится более густой, рассказала врач.

Во время простуды и боли в горле на помощь придет имбирь.

"Он снимает болезненный фон, притупляет ломоту в теле. Можно принимать отвар из имбиря или просто рассасывать его под языком", – порекомендовала специалист.

При болезненной менструации важно включить в рацион продукты, богатые магнием. Часто причиной дискомфорта является дефицит этого элемента, объяснила Синько.

"И если мы заблаговременно, хотя бы за неделю до начала ПМС, включим в рацион продукты с магнием, это поможет облегчить боль. Например, орехи, особенно грецкие", – рассказала нутрициолог в интервью программе "Доктор 24".

При дискомфорте в суставах важно есть рыбу, продолжила специалист. Лучше всего включать ее в рацион два-три раза в неделю.

При дисбактериозе возникают спазмы в животе, урчание и метеоризм. В этой ситуации способен помочь непастеризованный йогурт, посоветовала эксперт.