Какие знаки на ладони указывают на проблемы со здоровьем

Состояние линии жизни и головы на ладонях предупреждает о наличии проблем со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала хиромант Татьяна Чурон.

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Она пояснила, что линия жизни огибает выступ у основания большого пальца. По словам эксперта, при ослабленном здоровье она часто похожа на цепочку или состоит из островов – знаков в виде небольшого овала.

Пройти обследование у кардиолога хиромант посоветовала тем, у кого на ладони короткая линия сердца – самая ближняя к пальцам. В свою очередь, на возможный инсульт может указывать маленький ровный кружок на линии жизни. Специалист даже способен определить, в каком возрасте событие может произойти, добавила Чурон.

При заболеваниях органов дыхания линии на ладонях часто выражены слабо. Также на руках хрупкие, изогнутые или рифленые ногти. Кроме того, при таких заболеваниях от линии головы (горизонтально пересекает ладонь посередине) к холму Юпитера (выступ под указательным пальцем) может идти линия, заканчивающаяся островом.

Распознать проблемы с глазами можно по знаку в виде небольшого круга рядом с линией жизни либо по кругам на линиях головы и сердца. На предрасположенность к онкологическим заболеваниям указывает остров, располагающийся в нижней части ладони на линии жизни. О проблемах с репродуктивной системой предупреждает изогнутая первая линия браслета на кисти, рассказала Чурон.

В целом знаков, рассказывающих о состоянии здоровья, на руках очень много. Чтобы получить точную и подробную информацию, нужна общая диагностика ладоней по здоровью, заключила хиромант.