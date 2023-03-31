Женьшень: полезные свойства и противопоказания

Да, женьшень у нас не растет (редкие экземпляры растения можно встретить кое-где в Приморье и на юге Хабаровского края, однако заготовка его запрещена). Тем не менее, за ним прочно закрепилась слава сильного, но безвредного (натуральное же!) иммуностимулирующего и тонизирующего средства, а экстракт женьшеня (в виде настойки, таблеток или капсул) легко можно купить в аптеке.

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Поэтому весной, когда велик соблазн «укрепить организм» и «простимулировать иммунитет», самое время разобраться, так ли на самом деле безобидно это растение, как его правильно применять, кому и когда женьшень будет полезен, а в каких случаях он может причинить вред здоровью.

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Женьшень: что это за растение

Женьшень — травянистый многолетник из семейства аралиевых. Его надземная часть достигает 40-80 см в высоту; на верхушке тонкого прямого стебля располагается розетка сложных трех- и пятипальчатых листьев. В июне-июле над ними на высоком цветоносе поднимаются соцветия-зонтики, состоящие из мелких зеленовато-белых цветочков, а в августе-сентябре созревают ярко-красные плоды.

екарственным сырьем служит мясистый утолщенный корень, немного похожий на человеческую фигурку. Считается, что именно это сходство и дало название растению: в китайском языке оно состоит из двух иероглифов — «жень» (человек) и «шень» (корень). Древние лекари полагали, что целебные свойства корня тем выше, чем сильнее он похож на человека.

В условиях дикой природы корень женьшеня растет довольно медленно, и необходимого для заготовки размера достигает примерно к 20 годам (а в целом срок его жизни может доходить до 100 лет), тогда как культивируемые растения за счет грамотно созданных условий и хорошего ухода готовы к использованию уже через 6-7 лет.

Люди выяснили эту особенность и начали выращивать женьшень очень давно: в Корее его культивируют примерно с I в до н.э. По своим полезным свойствам растение, выращенное на плантации, не уступает дикорастущему, и сейчас женьшень успешно возделывают не только в Корее, но и в Китае, Японии.

Это очень важно для сохранения вида, ведь природные популяции женьшеня восстанавливаются крайне медленно, а спрос на сырье велик. В нашей стране женьшень занесен в Красную книгу, так что, если даже вы встретите это растение в дальневосточной тайге, выкапывать его нельзя.

Полезные свойства женьшеня

Женьшень — эффективный адаптоген: он хорошо повышает устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов (стресса, колебаний температуры, высокой физической нагрузки, загрязнения окружающей среды и т.д.). Препараты на основе этого растения помогают справиться с повышенной утомляемостью, слабостью, улучшить работоспособность (как физическую, так и умственную), преодолеть сонливость и повысить аппетит.

Тонизирующее, стимулирующее действие женьшеня используется для восстановления организма после перенесенных тяжелых заболеваний, для повышения выносливости при занятиях спортом, а также при переутомлении, астеническом синдроме, некоторых видах неврозов, неврастении. Препараты женьшеня стимулируют деятельность надпочечников, активизируют обменные процессы, усиливают метаболизм и при грамотном применении способствуют заметному улучшению общего состояния организма.

Отмечено также влияние этого растения на сердечно-сосудистую систему. Женьшень повышает артериальное давление, снижает уровень холестерина и сахара в крови, увеличивает содержание гемоглобина.

Наконец, препараты женьшеня популярны в качестве средства для стимуляции половой функции. Они эффективны, если проблема связана с функциональным расстройством нервной системы.

Противопоказания к применению женьшеня

Несмотря на то, что препараты женьшеня и содержащие это растение БАДы продаются без рецепта, не следует относиться к ним легкомысленно. Женьшень — не «витаминка» и не «безобидная травка», которую можно попить «просто так», на всякий случай. Это сильнодействующее средство, которое имеет обширный перечень противопоказаний и при неправильном применении может вызвать серьезные побочные эффекты.

Применение женьшеня категорически противопоказано:

детям до 12 лет (по некоторым данным — до 16 лет);

беременным и кормящим женщинам;

при гипертонической болезни (II и III стадии);

при эпилепсии;

при повышенной нервной возбудимости, бессоннице;

при острых инфекционных заболеваниях.

При ранней стадии гипертонии, хронических сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, функциональных нарушениях нервной системы необходима консультация врача перед тем, как начать прием любых препаратов женьшеня. Самолечение при этих заболеваниях может привести к тяжелым осложнениям.

Также необходимо иметь в виду возможность индивидуальной непереносимости активных веществ, входящих в состав растения, аллергической реакции. При неправильном применении или передозировке препараты женьшеня могут вызывать побочные эффекты:

нарушения сна, бессонницу;

головокружение, головную боль;

тахикардию, повышение артериального давления;

носовые кровотечения;

повышенную нервную возбудимость;

тошноту, рвоту, диарею;

отеки, кожные сыпи.

При появлении любых признаков недомогания необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

В период применения препаратов женьшеня рекомендуется отказаться от употребления кофе, крепкого чая и алкоголя. Тем, кто на постоянной основе принимает какие-либо лекарственные препараты, необходима предварительная консультация специалиста.

Нельзя принимать женьшень одновременно с любыми другими стимуляторами и гипогликемическими (снижающими уровень сахара) препаратами, а также транквилизаторами, снотворными, седативными (успокоительными) препаратами, нейролептиками.