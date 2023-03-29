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Чем полезен боярышник

Боярышник — одна из наиболее полезных ягод. В нем содержится целый «букет» витаминов и микроэлементов, среди которых витамины А, С, К, Е, P, группы В; фруктоза; эфирные масла; органические кислоты (урсоловая, олеановая и хлорогеновая); макроэлементы и микроэлементы: калий, кальций, магний, железо, марганец, медь и цинк.

Чем полезен боярышник
© Unsplash
Применение боярышника целесообразно при следующих заболеваниях и патологических состояниях:
  • в неврологии — бессонница, головная боль, невроз, эпилепсия;
  • в гастроэнтерологии – гастрит, панкреатит, диарея, холецистит и желчнокаменная болезнь;
  • в кардиологии – гипертония, тахикардия, стенокардия, аритмия, атеросклероз, ангионевроз, перенесенный инфаркт миокарда;
  • заболевания печени и почек;
  • аллергия;
  • стресс, хроническая усталость;
  • сахарный диабет;
  • ревматизм;
  • отеки;
  • нарушения менструального цикла, климакс;
  • для поднятия иммунитета;
  • для профилактики инсультов, ишемической болезни сердца (ИБС);
  • для похудения.
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Но есть и противопоказания. Это индивидуальная непереносимость, беременность и период лактации, брадикардия, артериальная гипотония.

Вот несколько рецептов:

Чай из цветков боярышника. Возьмите в равных пропорциях крупнолистовой черный чай и сушеные цветки боярышника, перемешайте. Полученной смеси возьмите 2 ст. ложки, засыпьте в заварник, залейте 200 мл кипятка и накройте крышкой. Через 3-5 минут заварка готова, в чай по вкусу можете добавить мед и лимон.

Чай из плодов боярышника. 3 ст. ложки плодов боярышника залейте 1л кипятка и оставьте настояться в термосе 30-40 минут.

Отвар из боярышника. 2 ст. ложки плодов боярышника залейте 0,5л кипятка в эмалированной емкости. Подержите на слабом огне 5-7 минут, отключите, накройте крышкой и оставьте на 5 минут.

Настой из цветков боярышника. Заварите в термосе 1 ст. ложку сухих цветков боярышника 1 стаканом кипятка. Через 2 часа процедите, пейте 3-4 раза в день до приема еды по 1/4 стакана.

Настой из плодов боярышника. 1 ст. ложку плодов боярышника залейте крутым кипятком в термосе и оставьте на 2 часа. Принимайте 3 ст. ложки до еды 3-4 раза в день.

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