Чем полезен боярышник

Боярышник — одна из наиболее полезных ягод. В нем содержится целый «букет» витаминов и микроэлементов, среди которых витамины А, С, К, Е, P, группы В; фруктоза; эфирные масла; органические кислоты (урсоловая, олеановая и хлорогеновая); макроэлементы и микроэлементы: калий, кальций, магний, железо, марганец, медь и цинк.

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в неврологии — бессонница, головная боль, невроз, эпилепсия;

в гастроэнтерологии – гастрит, панкреатит, диарея, холецистит и желчнокаменная болезнь;

в кардиологии – гипертония, тахикардия, стенокардия, аритмия, атеросклероз, ангионевроз, перенесенный инфаркт миокарда;

заболевания печени и почек;

аллергия;

стресс, хроническая усталость;

сахарный диабет;

ревматизм;

отеки;

нарушения менструального цикла, климакс;

для поднятия иммунитета;

для профилактики инсультов, ишемической болезни сердца (ИБС);

для похудения. Применение боярышника целесообразно при следующих заболеваниях и патологических состояниях:

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Но есть и противопоказания. Это индивидуальная непереносимость, беременность и период лактации, брадикардия, артериальная гипотония.

Вот несколько рецептов:

Чай из цветков боярышника. Возьмите в равных пропорциях крупнолистовой черный чай и сушеные цветки боярышника, перемешайте. Полученной смеси возьмите 2 ст. ложки, засыпьте в заварник, залейте 200 мл кипятка и накройте крышкой. Через 3-5 минут заварка готова, в чай по вкусу можете добавить мед и лимон.

Чай из плодов боярышника. 3 ст. ложки плодов боярышника залейте 1л кипятка и оставьте настояться в термосе 30-40 минут.

Отвар из боярышника. 2 ст. ложки плодов боярышника залейте 0,5л кипятка в эмалированной емкости. Подержите на слабом огне 5-7 минут, отключите, накройте крышкой и оставьте на 5 минут.

Настой из цветков боярышника. Заварите в термосе 1 ст. ложку сухих цветков боярышника 1 стаканом кипятка. Через 2 часа процедите, пейте 3-4 раза в день до приема еды по 1/4 стакана.