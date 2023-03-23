Назван неожиданный эффект семечек для здоровья печени

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл неожиданную пользу семян подсолнечника для печени.

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Специалист рассказал, что семечки содержат фосфолипиды, которые благотворно влияют на клетки печени. Так, врач подтвердил предположение телезрителей о том, что семена подсолнечника благотворно влияют на работу этого органа.

Фосфолипиды важны для поддержания структуры и функции клеточных мембран в печени. Они также играют роль в жировом обмене и могут помочь уменьшить воспаление в печени. Поэтому добавление семян подсолнечника в рацион может быть полезно для здоровья печени.